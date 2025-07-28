Vuelca una furgoneta en un accidente en la AP-7 en Roda de Berà

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una furgoneta ha volcado este mediodía del lunes en un accidente en la AP-7 en el término municipal de Roda de Bèra. El Servei Català de Trànsit ha recibido el aviso a las 13.29 horas por un incidente en el punto kilométrico 225 en sentido Tarragona.

En este punto una furgoneta ha chocado sola contra la mediana y como consecuencia ha volcado y se ha quedado en medio de uno de los carriles. Sus ocupantes han salido por su propio pie fuera del vehículo y se encuentran ilesos. El incidente provoca retenciones de unos dos kilómetros en dirección Tarragona, ya que sólo hay un carril abierto a la circulación y dos se encuentran cortados.