El presidente del Port y el alcalde de Vila-seca visitan las obras de restauración de los Prats d'Albinyana

El proyecto de restauración ambiental de los Prats d'Albinyana, en Vila-seca, impulsado por el Puerto de Tarragona con la colaboración del Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, avanza a buen ritmo y ya ha superado el ecuador de su calendario. Con una extensión de 37,78 hectáreas, se trata de una de las intervenciones más ambiciosas de recuperación de zonas húmedas al litoral catalán, entre los deltas del Ebro y del Llobregat.

Este viernes, el presidente del Puerto de Tarragona, Santiago Castellà, y el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, han visitado las obras junto con representantes del Departamento de Territorio de la Generalitat. Los dos han destacado la importancia de la colaboración institucional para hacer realidad un proyecto que pretende devolver la vida y la biodiversidad a un espacio natural históricamente degradado.

«Esta actuación es un ejemplo de cómo el Puerto puede ser un motor de transformación positiva del territorio, integrante desarrollo económico y restauración ambiental,» ha afirmado Castellà. Por su parte, Segura ha valorado «la apuesta compartida para recuperar un espacio de gran valor natural que ahora se pondrá al servicio de la biodiversidad».

Una laguna central donde la vida ya vuelve

Una de las principales actuaciones es la creación de una gran laguna central de 107.700 m² con una isla de 2,7 hectáreas diseñada para acoger aves y protegerlas de los depredadores. Esta estructura permitirá recuperar el espíritu de zona húmeda del espacio, favoreciendo la presencia de especies acuáticas y de avifauna.

Además, se está plantando un bosque de ribera con 3.650 árboles autóctonos, como álamos, fresnos y pinos, y más de 31.000 unidades de plantas menores. No obstante, la sorprendente regeneración espontánea de la flora después de años de inactividad humana ha reducido la necesidad de plantaciones adicionales.

Un espacio que recupera su biodiversidad

En sólo medio año se han detectado más de 700 ejemplares de animales, incluyendo 18 especies de interés especial. Entre ellas, el escarabajo azul (Hoplia caerulea), la mariposa monarca (Danaus plexippus), o la serpiente de collar (Natrix natrix), una especie rara en zonas costeras. También se han observado reptiles como los eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus) y anguilas de grandes dimensiones, prueba de la conexión con el mar.

En cuanto a la avifauna, ya se pueden ver especies como el zancudo, el barrote pescador, el capó real o la perdiz de mar. También destaca la presencia de la gaviota de Audouin, especie vulnerable que podría nidificar en la nueva isla.

A pesar de los avances, también se ha constatado la presencia abundando de cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), principal especie invasora en el espacio.

Un refugio natural en el litoral tarraconense

Con esta actuación, el Puerto de Tarragona y el Ayuntamiento de Vila-seca consolidan su compromiso con la sostenibilidad y la restauración del medio natural. Los Prats d'Albinyana se convertirán en un pulmón verde con un elevado valor ecológico y paisajístico, integrado en la Red Naturaleza 2000 y al PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural).

El proyecto también contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y refuerza la voluntad de conectar el crecimiento económico con la preservación del territorio.