Melody protagonizará las Nits Daurades de Salou, que empiezan el 1 de agosto con quince días de fiesta

Salou se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del año. Les Nits Daurades 2025, la gran fiesta de verano del municipio, tendrán lugar del 1 al 15 de agosto con una programación que promete combinar tradición y modernidad en quince días intensos de celebración.

La artista Melody, conocida por su participación en Eurovisión, será una de las principales protagonistas de unas fiestas que, tal como afirma el consistorio, «un año más reafirmarán Salou como un referente festivo del sur de Cataluña».

La celebración arrancará el 1 de agosto con la recuperación de la Calada de las Mallas - Rossegall, una demostración de pesca tradicional organizada por la Sociedad de Pescadores Santa Maria del Mar que rinde homenaje a los antiguos oficios vinculados al mar. La jornada inaugural incluirá talleres infantiles de temática marinera durante la mañana y, ya por la noche, una sardinada popular en la playa de Ponent acompañada de un concierto de habaneras con el grupo Xicranda.

El acto inaugural oficial tendrá lugar el 2 de agosto con el pregón institucional del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, desde el Chalet Torremar. Los tradicionales truenos darán el pistoletazo de salida oficial en las fiestas y abrirá paso a la sexta edición de la Batrobada, una cercavila llena de ritmo con la participación del Grupo Mareantes de Salou y varios grupos invitados.

A partir del 3 de agosto, la plaza de las Comunidades Autónomas se convertirá en el epicentro de la programación musical, con actuaciones diarias que combinarán talento local y artistas de renombre.

El domingo actuará la Salou Festival Orchestra, dirigida por el reconocido pianista y director Melani Mestre. El día 5, el martes, será el turno de los artistas locales.

Entre los momentos más destacados figuran la presentación del nuevo vestuario de la Mulassa de Salou para celebrar su 15.º aniversario el 6 de agosto, seguimiento de un pasacalle y un encuentro de habaneras con los grupos Els Cremats, Som de l’Havanay Peix Fregit.

La cultura popular tendrá un papel protagonista con el correfuego infantil de los Diablos Els Pascualets el 7 de agosto y la Noche del Fuego del día 9, una grande muestra con los Diablos Malditos, las Brujas Latemó, Sirocco y Morena. Esta misma jornada también incluirá un baile de sardanas con la Cobla Reus Jove y un concierto tributo a Hombres G.

La programación musical más destacada de las NIts Daurades llegará con fuerza los últimos días de fiesta. ¡El 12 de agosto, Salou viajará a los años 80 con un concierto de OBK y la fiesta Ochentazo!, mientras que el 13 de agosto será el turno de Los Vivancos con su espectáculo de impacto visual y artístico.

La cantante Melody subirá al escenario el 14 de agosto, aportando su experiencia eurovisiva en unas fiestas que culminarán el 15 de agosto, coincidiendo con la diada de Santa Maria del Mar, patrona de Salou. La jornada final empezará con la misa solemne y la procesión tradicional de la Mare de Déu, que incluirá un recorrido marítimo desde el Espigón del Muelle hasta el paseo Jaume I.

El gran castillo de fuegos artificiales a las 23.15 horas y el concierto final de la orquesta La Privada pondrán el punto final a quince días de celebración de las NIts Doradas.