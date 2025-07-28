El Ayuntamiento de Altafulla licita las obras de la futura Casa de la Festa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha abierto el proceso de licitación del contrato de obras incluidas en el proyecto de rehabilitación de la Pallissa de Jordi, también conocida como la pallissa del hospital. Esta construcción, catalogada como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), se convertirá en la futura Casa de la Festa, un espacio destinado a las entidades de cultura popular y a preservar el patrimonio festivo de la villa.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de agosto, es decir, dentro de un plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria al perfil del contratante.

El proyecto, redactado por el estudio Soffitto Arquitectura SLP, contempla una duración de ejecución prevista de ocho meses. El presupuesto base de licitación es de 314.143,77 euros (IVA incluido) y el contrato se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de valoración que pueden sumar hasta 100 puntos.

El concejal de Fiestas, Àlex Cañas, ha destacado la importancia de este proyecto, afirmando que «esta rehabilitación representa un paso significativo en la preservación del patrimonio cultural y popular de Altafulla, ya que transformará un elemento histórico en un espacio multifuncional y accesible a la ciudadanía».

Para financiar este proyecto, el consistorio recibirá una subvención de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona y también se ha solicitado una ayuda económica a la Generalitat de Catalunya para completar la financiación de las obras.

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del consistorio con la recuperación del patrimonio histórico y la dinamización cultural del municipio.