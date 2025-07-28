Andrea Grau actuará este sábado en la Pobla de Mafumet en un concierto gratuito

La joven cantautora tarraconense Andrea Grau será la protagonista musical de este sábado en la Pobla de Mafumet. En el marco de las Fiestas de Verano, la cantante presentará el suyo primer trabajo discográfico, Un trocito de lo que llevo dentro, en un concierto nocturno y al aire libre, con entrada gratuita y copa de cava y frutos secos de kilómetro cero para todos los asistentes.

La actuación tendrá lugar a las 22 h a la Carpa de los Jardines del Pabellón y promete una velada íntima, delicada y con mucho talento emergente. Andrea Grau (Tarragona, 2003) ofrecerá un repertorio de canciones que hablan de emociones y vivencias cotidianas desde una mirada joven, con sonoridades indie pop y toques electrónicos.

Con este concierto, el Ayuntamiento de la Pobla sigue apostando por una cultura de proximidad, joven y accesible, y añade una propuesta de calidad a la programación de unas Fiestas de Verano que no paran de crecer.

Más actividades a en agosto y septiembre

La música y la cultura seguirán protagonizando las próximas semanas. Dentro del mismo ciclo festivo, destaca la tercera edición de la Pobla Kings League, que reúne hasta 800 futbolistas en una competición mixta, femenina y sénior en la pista cubierta del CEM. También se incluye la 29.ª Trobada Romescaire (16 de agosto), una cita culinaria clásica en el municipio.

La noche del 23 de agosto llegará el cine al fresco con el estreno en acción real de Cómo entrenar a tu dragón (2025), mientras que el 30 de agosto, Henry Méndez será la cabeza de cartel de la Fiesta Joven Summer Festival, acompañado de varios DJs.

Las Fiestas de Verano cerrarán en septiembre con actividades como la tradicional Paella Popular (6), el concierto de habaneras con ron quemado (10) y el vermú musical de la Festividad (11).