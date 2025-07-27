Salou se prepara para la reapertura de la Torre Vella, que se inaugurará el próximo jueves

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 31 de julio a partir de las 19.30 horasAyuntamiento de Salou

El Ayuntamiento de Salou ultima los últimos detalles para la reapertura de la Torre Vella, uno de los edificios más emblemáticos del municipio, construido el año 1530 como torre de defensa contra los ataques piratas. Después de un periodo de rehabilitación integral, el espacio recupera el jueves 31 de julio su actividad como centro de arte y cultura con una imagen renovada y un nuevo logotipo que marca el inicio de una nueva etapa.

La nueva identidad visual se ha concebido bajo el concepto de neutralidad al servicio del arte. El logotipo, creado con una sola línea gruesa que dibuja de manera simplificada el perfil de la torre, sus diagonales y la puerta de acceso, sintetiza «la esencia arquitectónica del edificio sin competir con el contenido expositivo, que es cambiante y vive». La imagen incorpora también uno degradado suave que aporta «profundidad y modernidad», adaptable según el soporte gráfico.

Con respecto a la paleta cromática, se mantiene «la apuesta por la sobriedad y la elegancia», con una gama neutra que permite su aplicación tanto sobre fondos claros como oscuros. Además, se ha cuidado especialmente la coherencia con la marca institucional de Salou, reforzando así «la vinculación simbólica entre el monumento y la identidad visual del municipio».

Con esta doble acción —la rehabilitación arquitectónica y la redefinición gráfica—, Salou «afianza su compromiso con la cultura y la conservación del patrimonio».

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves y contará con la exposición Cuixart - Alquimia y poética de la materia y un concierto en homenaje de Pau Casals.