El Ayuntamiento amplía la limpieza, la recogida selectiva y las mejoras urbanas en Cap Salou

El Ayuntamiento sigue desplegando su plan de actuaciones en Cap Salou con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y dignificar los espacios públicos de esta área del municipio.

Esta actuación transversal implica varias concejalías y se enmarca en la voluntad del consistorio de «garantizar una atención constante y coordinada en el territorio». Además, se escuchan y tienen en cuenta las propuestas del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de Cap Salou, espacio de participación vecinal clave para detectar necesidades y consensuar soluciones.

Una de las principales líneas de actuación ha sido la ampliación del servicio de recogida selectiva, con la instalación de nuevas baterías de contenedores para las cinco fracciones (orgánica, rechazo, envases, papel y cristal) y la incorporación de puntos específicos para el reciclaje de aceite usado y pilas. También se ha reforzado el servicio de repaso para prevenir desbordamientos y actuar ante vertidos incívicos.

En materia de limpieza vial, se ha incrementado la dotación de equipos y se han ampliado los recorridos, especialmente durante la temporada alta, para garantizar un mejor mantenimiento de los espacios. Además, se ha ampliado el servicio gratuito de recogida puerta a puerta de restos vegetales, que ahora se ofrece durante todo el año, y se ha incrementado hasta seis días por semana la recogida de muebles y voluminosos. El consistorio prevé implantar próximamente mini centros de reciclaje fijos tipos MUPI para mejorar la cobertura del servicio y complementar el sistema actual.

Con respecto a las mejoras urbanas, se han ejecutado obras de adecuación y mantenimiento en varios puntos de Cap Salou: la retirada de la barandilla de madera de la calle Lledoners, la reparación de una barandilla de acero inoxidable en la carretera de la Costa, la adecuación del parking del suelo en torno a la iglesia de Sant Jordi, la mejora del paso de peatones de la calle Pla de l'Era y actuaciones para facilitar el acceso a las playas.

También se han hecho mejoras en varios espacios infantiles, y próximamente se instalará una zanja o valla de protección en uno de estos parques para incrementar la seguridad de los niños y familias usuarias.

Este conjunto de intervenciones forma parte de una estrategia municipal sostenida en el tiempo para mantener y elevar los estándares de calidad urbana y ambiental en Cap Salou.