La reapertura de la iglesia de Sant Feliu de Constantí, más cerca

La reapertura de la iglesia de Sant Feliu de Constantí, cerrada desde marzo de 2016 a causa de problemas estructurales, está cada vez más cerca. El martes, 22 de julio, tuvo lugar un encuentro informativo en el Ayuntamiento de Constantí, en la qu los técnicos del arzobispado de Tarragona expusieron el estado del edificio y detallaron las actuaciones previstas para los próximos meses.

Después de un periodo de seguimiento que se inició en el 2023 con la implementación de un sistema de monitorización estructural, los técnicos han podido constatar, a partir de la lectura de los datos recogidos, una estabilización de las grietas que permiten plantearse un nuevo horizonte.

Antes de la reapertura al culto y a la ciudadanía, habrá que llevar a cabo varias actuaciones de consolidación y seguridad, entre las cuales destacan: una revisión del tejado y los andamios, una revisión de las bóvedas, además de garantizar la estabilidad estructural del coro. El último paso será la limpieza integral del interior del templo.

A partir del mes de septiembre, por lo tanto, empezarán a trabajar en los estudios previos que determinarán el alcance del proyecto técnico que integrará a todas y cada una de las acciones necesarias. Paralelamente, y como medida de seguridad imprescindible, la monitorización estructural se mantendrá de manera continuada, porque se considera necesaria para la vigilancia preventiva del edificio tanto durante las obras como una vez reabierto.

El arzobispado de Tarragona y el Ayuntamiento de Constantí valoran «muy positivamente» este paso decisivo, que «afianza el compromiso con la conservación del patrimonio cultural y la recuperación de la iglesia como espacio de culto y encuentro para la comunidad de Constantí».