El Morell arranca con música los primeros días de Fiesta Mayor

El Morell ya tiene en marcha una nueva edición de la esperada Fiesta Mayor de Sant Abdó y Sant Senén, que arrancó sus primeros actos deportivos este jueves y que se alargará hasta el próximo 4 de agosto.

«Cultura popular, música, espectáculos, gastronomía y actividades para todos los públicos, con especial atención a la tradición y a la participación ciutadana», destaca el concejal de Cultura y Fiestas, Miquel Roig. Este 2025, teniendo en cuenta las fechas de la fiesta, «hemos querido repensar la estructura para hacerla más equilibrada y cómoda para todo el mundo», expone al alcalde, Eloi Calbet. Así, los conciertos más multitudinarios se adelantan a los días 25 y 26 de julio, mientras que el segundo fin de semana habrá un ambiente más relajado, con las citas más tradicionales.

Más allá de los conciertos, que protagonizarán Flashy Ice Cream, Boom Boom Fighters, La Ludwig Band y Mama Dousha, el programa queda conformado por más de una treintena de actividades organizadas, en gran parte, desde las entidades del municipio. Así, no faltarán el tiro al plato, los bailes country, las tientas de vaquillas, la concentración de vehículos clásicos, las sardanas o el deporte con un torneo 3x3 de fútbol sala o la 62.ª Carrera Ciclista Gran Premio del Prèssec. Y propuestas, también, para todos los públicos, como el tobogán acuático, el cine al fresco, la propuesta El cofre del tresor o un espectáculo de circo y uno de hipnosis y mentalismo.

Con respecto a la tradición y la cultura popular, el 1 de agosto estará el pregón con el reconocido actor Joan Pera, una de las caras más queridas del teatro y la televisión catalanas, y a continuación la cena popular, con la actuación de la Bandarra Street Orkestra, y la verbena con Hotel Cochambre y DJ para rematar la noche. El día 2 llegará el turno de la Zeuzera Pyrina Refrescant, y el domingo día 3, el vermú de Fiesta Mayor y el séquito ceremonial. Y como siempre, el punto final a diez días de fiesta lo pondrá el Baile de Sant Miquel y correfuego del Baile de Diablos y del Drac del Morell.

En esta ocasión la imagen de la fiesta se basa en el toque de timbales, un sonido implícito a estos días, y el estudio morellenc Pàkaru han creado una tipografía a partir del toque de las baquetas de varios miembros del Embruix.