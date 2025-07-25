Un hotel de Salou instala una muestra permanente sobre la vida y la obra del arquitecto Antoni Bonet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El antiguo Hotel Cala Vinya de Salou es una de las obras más destacadas del arquitecto Antoni Bonet Castellana (Barcelona, 1913-1989). Construido en 1962, llevaba 20 años cerrado hasta que la empresa SunClub Hotels lo adquirió para reformarlo, manteniendo la estructura original y el aire retro. Reabierto el pasado mas de junio, acoge en el vestíbulo una muestra permanente sobre la vida y la obra de Bonet, comisionada por los investigadores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la URV Juan Fernando Ródenas, Carlos Gonzalvo y Gilermo Zuaznabar, y con fotografías de Manolo Laguillo.

La instalación de esta exposición, nombrada Aula d'Arquitectura Antoni Bonet, era una de las condiciones que puso el Departament de Cultura de la Generalitat y el Ayuntamiento de Salou al nuevo Hotel SunClub CalaVinya para compensar, con un retorno a la sociedad, la modificación de las normas urbanísticas necesaria para sacar adelante la rehabilitación.

En la muestra se destacan sobre todo los proyectos que Bonet desarrolló en Salou, donde también ideó la Casa Rubio, los apartamentos Cala Vinya, Xipre, Reus y Madrid, y varios equipamientos en la cala Crancs. Otros edificios reconocidos de Antoni Bonet son la Casa Gomis, en el delta del Llobregat, referente del racionalismo, y el Poblado HIFRENSA, construido para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Vandellòs, además de varios proyectos de renombre en Barcelona, Madrid (el edificio del Tribunal Constitucional), Argentina y el Uruguay, entre otros.

Pallarés, Savé y Ródenas, con la butaca BKF.URV

Así, la exposición, que estará siempre abierta a la ciudadanía, contiene textos explicativos sobre la vida y los proyectos de Bonet, fotografías, vinilos y maquetas, y alguna pieza de mobiliario diseñada por él, como la famosa butaca BKF. Según Juan Fernando Ródenas, conocedor de la obra del arquitecto barcelonés, la muestra se concibe como un espacio didáctico, «un pequeño museo de arquitectura» que pone en valor la figura de Bonet, un arquitecto, con raíces en el Camp de Tarragona, con un estilo muy ligado al territorio y, sobre todo, al paisaje. «Sus proyectos acostumbran a integrarse y adaptarse al máximo al medio físico donde se levantan, buscando el camuflaje», afirma el investigador de la URV. Estas características son especialmente evidentes en los proyectos de Bonet en Cap Salou.