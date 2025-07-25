Altafulla licita la construcción de un nuevo carril bici en la calle Marquès de Tamarit

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha iniciado el proceso de licitación del contrato de obras para la construcción de un carril bici en el municipio. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto de movilidad segura y sostenible que prevé unir la entrada al núcleo urbano, entre la urbanización Robert y la carretera de la playa, mediante un itinerario ciclista seguro por la calle Marquès de Tamarit.

El proyecto estará financiado al 100% por el Servei Català de Trànsit, dentro de las actuaciones para fomentar la seguridad vial y la movilidad activa a los municipios catalanes.

El plazo de presentación de ofertas se inicia mañana, 26 de julio, y finalizará el 14 de agosto. Las empresas interesadas tendrán que presentar sus propuestas exclusivamente a través de la plataforma de contratación pública de la Generalitat de Catalunya, utilizando la herramienta de encima digital, disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Altafulla.

El proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 143.863,95 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de dos meses. La actuación contempla trabajos de derribos, pavimentación, instalación de señalización, mejora del alumbrado, colocación de vallas y medidas de seguridad y salud laboral.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Altafulla apuesta por fomentar la movilidad activa y segura, contribuyendo a reducir el uso del vehículo privado y mejorando la conexión entre zonas residenciales y la fachada litoral del municipio.