Pere Segura: «Los Figa Flawas habían venido en la FiM hace dos años y teníamos muchas ganas de traerlos, era una deuda pendiente»

Publicado por Creado: Actualizado:

Estamos a punto de arrancar la Fiesta Mayor, pero este año el verano está marcado por unas temperaturas altísimas. ¿Eso se ha tenido en cuenta, a la hora de programar?

«En general no, porque muchas actividades ya son de cara por la tarde y noche. Y en las que se hacen fuera de este horario, ya buscamos que no haya incidencia directa del sol: el Torneo relámpago de ajedrez, para poner un ejemplo, se hace buscando umbráculos. Por lo tanto, no hay ninguna actividad que pueda ser delicada en este sentido excepto, quizás, las deportivas. Pero como la Travesía se hace al mar, los participantes ya quedan de alguna manera protegidos de las temperaturas».

Este año la Pineda está afectada por las obras. ¿Eso ha obligado a modificar de alguna manera el programa?

«Sí. Ha afectado al programa de este año y afectará también al del futuro. Este año hemos rehuido ir a la zona de obras que hoy en día está impracticable, buscando ubicaciones en otras zonas de la Pineda que a la gente no le son extrañas, porque ya se han utilizado otras veces para hacer actividades. Y, de cara al futuro, también habrá que repensarlo, porque lo que hoy día es una gran carretera desaparecerá. Tendremos un gran paseo con zonas para hacer espectáculos, pero no podrán ser espectáculos masivos, porque aquel espacio estará estrangulado por zonas verdes. En cambio, habrá otras actividades, como el castillo de fuegos, que se podrán disfrutar mucho mejor».

Vamos al programa de fiesta. ¿Cuáles son los grandes ejes?

«Las fiestas mayores tienden a ser evolutivas, pero manteniendo una estructura que es siempre similar. En Vila-seca también. Para nosotros es una fiesta mediterránea, por compartir, de espacios abiertos, de actividades de tarde y noche y de grandes conciertos, siempre acompañados por la tradición.»

Este año el libreto de la programación luce un sello que indica las propuestas que son de Km 0.

«Esta intención la hemos tenido siempre, pero nos dimos cuenta de que a veces no quedaba lo bastante bien reflejado. Lo que hemos hecho es, sencillamente, poner un sello para que se visualice mejor. Pienso que eso es positivo para los artistas, pero también es una manera de hacer visible una cosa que estamos haciendo desde hace años, aparte de incorporar una mirada inclusiva e igualitaria».

Este año los cabezas de cartel son los Figa Flawas. ¿Ha costado mucho traerlos?

«Los Figa Flawas vinieron hace dos años en la FiM y el verano pasado nos quedamos con las ganas de traerlos, porque tuvieron un exceso de agenda y conciertos y quedó pendiente esta deuda, en que este año hemos podido resolver. Nos hace mucha ilusión que este concierto se pueda dar en Vila-seca».

Hace unos años introdujisteis un programa de prevención y atención a las violencias machistas durante las fiestas. ¿Está funcionando bien?

«Sí, está funcionando muy bien que haya estos puntos en los lugares donde hay actividades importantes, sobre todo en las nocturnas. Por suerte, hemos tenido pocas incidencias y bastante aisladas, pero de todos modos es un elemento de toma de conciencia. La primera idea cuando se organiza una fiesta es el control de determinadas conductas y, en este sentido, podemos decir que nuestras fiestas siempre acaban desarrollándose de manera correcta. Una fiesta, para que esté pletórica, tiene que empezar bien, pero también tiene que acabar bien».

Este año se celebra el 250 aniversario de la primera referencia escrita del Seguici.

«Yo siempre explico que en Vila-seca los hemos pasado por la derecha en otras ciudades que se hacían referentes con respecto al Séquito. Pero la realidad es esta: tenemos constancia de un documento escrito de cuando volvió a salir el Seguici. Y, además, está descrito con los diferentes bailes que participaron. Por lo tanto, nuestro Seguici tiene, como mínimo, 250 años, independientemente que haya podido tener una intermitencia. Eso nos pone muy contentos, porque a veces menospreciamos la propia historia».

¿Cuáles son los imprescindibles del alcalde?

«Bien, yo como alcalde tengo una participación masiva en la fiesta. Por una parte, porque me gusta mucho encontrar pequeños espacios compartidos con los vecinos y las vecinas, que a veces aprovechan para explicarme alguna problemática. Pero también porque es una buena manera de analizar qué funciona y qué no. Ahora, si me preguntas qué actividades me gustan a mí particularmente, te diré que me gusta mucho la Travesía, y la hago siempre. También me gustan muchas actividades que se hacen en la plaza de Estudi, porque me retornan a aquella Vila-seca de pueblo. También me gustan los grandes conciertos y el Espacio Cubik. Al Espacio Cubik le tengo una estima especial, porque lo impulsé cuando era concejal del Patronato de Turismo, junto con mi equipo, y fue un reto. Ahora ya forma parte de nuestro imaginario, pero se construyó desde cero».