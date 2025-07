Salou desplegará un servicio de inspección en los chiringuitos de las playas

Salou ha empezado a poner en marcha un nuevo servicio de inspección en los chiringuitos y establecimientos autorizados de las playas del municipio. Esta función se realizará mediante el servicio técnico de inspección municipal, quien se encargará de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias y en el plan de usos de las playas.

Los inspectores serán responsables de levantar actas en caso de que no se dé cumplimiento a las condiciones pactadas. El plan de usos, aprobado por la Generalitat, regula la actividad que tiene que seguir cada uno de los establecimientos autorizados. Hay que remarcar que Salou cuenta con un importante número de estos servicios, distribuidos entre todas las playas del municipio.

Este cambio, aprobado por la Junta de Gobierno Local, permitirá librar a la Policía Local de estas competencias, ya que hasta ahora era una de sus responsabilidades bajo un plan de inspección de playas. El cambio ha sido propiciado para «adaptarse a las nuevas circunstancias concurrentes».

De esta manera, la intervención de los agentes en las playas estará reservada por aquellas situaciones en las que el motivo esté «justificado», como afectaciones al orden público, seguridad o infracciones graves.

Desde el Ayuntamiento indican que este movimiento permitirá centrar los esfuerzos del cuerpo policial en cuestiones que requieren más atención en verano, como la seguridad ciudadana y la regulación del tráfico. Así, el consistorio espera poder garantizar una «presencia permanente» en los puntos neurálgicos y las zonas de máxima afluencia.

El Ayuntamiento reitera que esta es una «estrategia operativa» que persigue «garantizar el bienestar y la seguridad de residentes y visitantes, en un momento de máxima actividad turística en el municipio».

