Pep Gimeno ‘Botifarra’: «La canción popular está gustando mucho a las generaciones más jóvenes»

¿Qué es ‘Ja ve l’aire’?

«Es el nombre del último disco que he publicado. Se trata de un trabajo dedicado a las mujeres, que toda la vida han hecho el trabajo de enseñar a la gente las canciones, además de cantarlas. La portada ha sido hecha por una mujer y colaboran Maria Arnal, Judit Neddermann, Noelia Llorens ‘Titana’, y Carmen París».

¿Qué canciones recopila, este trabajo?

«Cantamos las canciones de la época del cuplé, que es desde finales del siglo XIX hasta principios del XX».

¿Todo este repertorio estaba recogido de alguna manera o has tenido que hacer un trabajo de investigación y recopilación?

«He hecho investigación, tal como he hecho toda la vida. He ido a hablar con la gente mayor, con mujeres que me han cantado, y después he hecho los arreglos para poder dar a conocer estas canciones y hacerlas más modernas. Y la verdad es que parece que a la gente le está gustando mucho. Y también a la gente más joven».

Así pues, en este trabajo hay un doble valor, el de recuperación de la memoria cantada y el acercamiento de todo este patrimonio musical a las generaciones más jóvenes, que seguramente no lo conocían.

«Sí, el año pasado, por ejemplo, fuimos al Festardor en el Port de Sagunt, donde actuamos para dos o tres mil personas. El más mayor quizás tendría veinticinco años, y toda la gente cantaba las canciones nuevas. Canciones como La Malaguenya quizás sí que son más conocidas, pero las nuevas no tanto, y están gustando mucho. El otro día también fuimos a actuar a Vilanova i la Geltrú y también había muchos jóvenes».

¿Qué crees que tiene la canción popular que siempre acaba conectando tanto con el público?

«Gusta porque es tradicional, del pueblo. También por las letras. Hacemos las antiguas, pero también hablamos de lo que está pasando ahora, igual que se hacía a principios de siglo: lo que pasaba entonces, se cantaba. Como había mucha represión, se cantaba más que se hablaba».

Hablamos, pues, de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, con esta voluntad de hacer desaparecer el valenciano del espacio público y el retroceso del apoyo institucional a la cultura propia. ¿Cómo vives tú este desmantelamiento cultural?

«Tenemos que luchar. Si hay gente que no está de cara a esas cosas, el problema es de ellos. Nosotros tenemos que defender nuestra lengua y a la gente que nos ha enseñado todo lo que sabemos. Tenemos una mazurca, que se llama la Masurca de l’Aixovar, que es un agradecimiento a toda la gente que me ha enseñado a mí».