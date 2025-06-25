Detienen a un hombre y denuncian a una mujer por cometer robos en un hotel de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del domingo en Salou a un hombre de 30 años, como presunto autor de un delito de hurto. Su pareja de 25 años, fue denunciada penalmente por el mismo hecho. Alrededor de las 21.00 horas del sábado pasado, una patrulla de paisano dedicada a tareas de prevención de delitos y hurtos en establecimientos hoteleros y de ocio, recibió el aviso por parte de un establecimiento ubicado en la calle Logronyo de Salou.

Los agentes fueron informados de que una persona denunció haber sido víctima de la sustracción de la bolsa con sus pertenencias en la zona de piscina de este complejo turístico. Los mossos desplegaron rápidamente más efectivos con el fin de efectuar una vigilancia discreta sobre los dos sospechosos, a los que identificaron a través del sistema de videovigilancia de las instalaciones.

Las imágenes delataron a una familia formada por una pareja y tres menores los cuales se desplazaban juntos con el fin de no levantar sospechas. Mientras él sustraía los objetos de valor, la mujer los trasladaba a la habitación donde pernoctaban. Una vez allí, envolvieron hasta cinco teléfono móviles de alta gama con papel de aluminio para trasladarlos seguidamente hasta un vehículo estacionado en el exterior.

Los mossos les encontraron varias gafas sustraídas, mientras que los teléfonos los localizaron escondidos debajo de la rueda de recambio que había en el maletero del vehículo estacionado en la calle Murillo. El hombre tomó todo tipo precauciones como la de evitar que pudieran encontrarle encima la llave de un turismo, ya que la ocultó en una de las ruedas.

Al comprobar que los ladrones iban acompañados de tres menores, los mossos decidieron denunciar penalmente a la mujer, mientras que él quedó detenido por estos hechos unas horas después. El hombre, pasó este lunes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.