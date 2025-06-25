Desarticulado un grupo implicado en 12 robos por todo el estado establecidos en el Tarragonès

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial del Camp de Tarragona, junto con la Guardia Civil, han desmantelado un grupo criminal implicado en 12 robos en domicilios y empresas de diferentes puntos del Estado. Desde el 27 de mayo, se han realizado 7 detenciones, de seis hombres y una mujer, en las localidades de La Pineda, La Canonja y Salou (Tarragonès), Islantilla (Huelva) y Seseña (Toledo).

A principios de febrero de 2025, el Área de Investigación Criminal de la RPCT inició una investigación sobre un grupo de personas establecidas en Salou, especializadas en la comisión de robos con fuerza en el interior de domicilios, establecimientos y empresas.

En las primeras diligencias se constató que los miembros del grupo investigado habían sustraído vehículos de alta potencia, a los que sustituyeron las placas de matrícula con el fin de utilizarlos en la comisión de los robos. De hecho, uno de estos vehículos lo sustrajeron después de entrar a robar en un domicilio de Subirats de donde también se llevaron más de once mil euros en efectivo. Para cometer los robos, los autores utilizaban inhibidores para desactivar los sistemas de alarmas.

Mes hacia allá de este domicilio, el grupo estaba especializado al forzar cualquier tipo de establecimiento, como fue el caso de un restaurante en Salou, una gasolinera en El Vendrell y un salón recreativo de Reus, entre otros.

Normalmente, el grupo se desplazaba con todo tipo de material para acceder al interior de las ubicaciones seleccionadas además de utilizar todo tipo de vestimenta oscura, guantes y tapacuellos para ocultar el rostro. Además, se constató que el grupo disponía de una elevada movilidad territorial. Para establecerse, utilizaban el alquiler de apartamentos turísticos, que cambiaban de manera frecuente con el objetivo de evitar ser detectados. Además, el líder del grupo, también utilizaba de manera habitual como a domicilio un apartamento de La Pineda.

Un entramado criminal «nómada»

Los investigadores confirmaron que, a mediados de febrero, los investigados se habían desplazado a la zona de Valencia. Este hecho generó la creación de un Equipo Conjunto de Investigación con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Guardia Civil de Valencia, que a principios del pasado mes de abril localizó los miembros del grupo en una casa de alquiler en la localidad de Loriguilla (Valencia). En menos de un mes, el grupo ya se había vuelto a desplazar, en este caso hacia Andalucía, donde se estableció en la localidad de Islantilla (Huelva).

Fue en este municipio donde, el 27 de mayo, los investigadores realizaron una entrada y registro en un domicilio que acabó con tres detenidos. El mismo día, en La Pineda se produjo otra con el resultado de la detención del líder del grupo. En el marco de las entradas, se intervinieron más de once mil euros en efectivo, herramientas y prendas de ropa utilizadas presuntamente en la comisión de los robos además de recuperar dos vehículos sustraídos, varias placas de matrícula duplicadas, un inhibidor de frecuencia y diversa documentación.

En una segunda fase, los agentes detuvieron a tres personas más relacionadas con el grupo. Unas detenciones que se produjeron el 9 de junio en la localidad de Seseña (Toledo), el 12 de junio en Salou (Tarragonès) y el 17 de junio en La Canonja (Tarragonès).

Con la desarticulación del grupo, se ha podido acreditar su presunta participación en doce robos con fuerza cometidos en domicilios, establecimientos y empresas ubicadas en las demarcaciones de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Castellón, Valencia y Cádiz. En sus miembros se les atribuyen delitos de robo con fuerza, robo de vehículo, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.