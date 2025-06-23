Suspenden temporalmente el servicio de barbacoas en la Ermita de Sant Antoni por el riesgo de incendios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha suspendido temporalmente los meses de julio y agosto el Servicio público de barbacoas situado en la Ermita de Sant Antoni por motivos de seguridad y en aplicación de las medidas de prevención de incendios forestales.

Esta medida responde al elevado riesgo de incendio que se presenta en esta época del año y tiene como objetivo preservar el entorno natural y garantizar la seguridad de las personas usuarias y del conjunto del municipio.

A pesar de esta restricción, la zona de picnic se mantendrá abierta al público, pero habrá que solicitar el uso previamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Altafulla.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y recuerda la importancia de respetar las normas para la protección del medio ambiente y la prevención de emergencias forestales.