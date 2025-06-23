Diari Més

Suspenden temporalmente el servicio de barbacoas en la Ermita de Sant Antoni por el riesgo de incendios

A pesar de esta restricción, la zona de picnic se mantendrá abierta al público

Imagen de archivo de la Ermita de Sant Antoni.

Imagen de archivo de la Ermita de Sant Antoni.Ayuntamiento de Altafulla

El Ayuntamiento de Altafulla ha suspendido temporalmente los meses de julio y agosto el Servicio público de barbacoas situado en la Ermita de Sant Antoni por motivos de seguridad y en aplicación de las medidas de prevención de incendios forestales.

Esta medida responde al elevado riesgo de incendio que se presenta en esta época del año y tiene como objetivo preservar el entorno natural y garantizar la seguridad de las personas usuarias y del conjunto del municipio.

A pesar de esta restricción, la zona de picnic se mantendrá abierta al público, pero habrá que solicitar el uso previamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Altafulla.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y recuerda la importancia de respetar las normas para la protección del medio ambiente y la prevención de emergencias forestales.

