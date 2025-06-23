El pleno de Torredembarra vota hoy la adjudicación del contrato de la basura a Prezero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Hoy, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torredembarra llevará a aprobación la nueva adjudicación del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos en la empresa Prezero España S.A.U., por un importe de 25.016.471,89 euros (IVA excluido). El contrato tendrá una duración de ocho años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

Esta nueva adjudicación se produce a raíz de la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que estimó parcialmente un recurso especial presentado por la empresa Prezero, una de las licitadoras junto con Urbaser S.A., que había sido la adjudicataria inicial.

El 28 de abril, el Pleno de la Corporación aprobó la anulación de la adjudicación y la retroacción del procedimiento hasta el momento de valoración de las memorias técnicas. Las ofertas han sido reevaluadas por la misma empresa consultora que asesoró en la redacción de los pliegues y por los técnicos municipales. Por unanimidad, la Mesa de Contratación ha acordado excluir la oferta de Urbaser S.A. por incumplimiento de los pliegues , y proponer la adjudicación del contrato a Prezero España S.A.U.

El concejal de Residuos y Limpieza Viaria, Raúl García, remarca que «todo este proceso forma parte del procedimiento habitual en licitaciones complejas como esta, especialmente cuando hay recursos». También añade que «hasta que se pueda formalizar el contrato con todas las garantías, el servicio se seguirá prestando con total normalidad».