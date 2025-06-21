Dos incendios de vegetación en la Canonja en pocas horas durante esta madrugada

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La Canonja ha registrado dos fuegos de vegetación esta madrugada del sábado, en un intervalo de pocas horas. El primer incendio se ha declarado a la 1.43 h en la avenida del Sector Norte del municipio, donde se ha desplazado una dotación de los Bomberos de la Generalitat. Les llamas han afectado a unos 5.000 metros cuadrados de matorrales. El fuego ha sido extinguido hacia las 2.37 h.

El segundo incendio se ha producido a las 4.18 h en un campo de cultivo situado detrás del CAP de la Canonja, a 200 metros del anterior. En este caso, los Bomberos han activado dos dotaciones. El fuego ha quemado aproximadamente 1.000 metros cuadrados de vegetación baja.

Los dos incendios han estado controlados con rapidez y no han causado daños personales ni afectaciones a infraestructuras próximas.