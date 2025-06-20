Justícia indemnizará económicamente a la familia de la cocinera asesinada en la prisión de Mas d'Enric

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica indemnizará económicamente la familia de la cocinera asesinada en la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar, el 13 de marzo de 2024, a manos de un interno. Según ha adelantado El País, cuatro familiares recibirán 40.446 euros por parte de la Generalitat, aunque pedían 1,7 millones de euros.

El tribunal evaluador asegura que los equipos penitenciarios «no valoraron adecuadamente» los antecedentes del homicida antes de destinarlo a la cocina. Consideran que es un lugar «inadecuado para una persona con antecedentes homicidas». El diario apunta que el informe destaca una «negligencia manifiesta de los servicios penitenciarios». Ahora la familia puede recurrir la decisión a través de la vía judicial ordinaria.

Fuentes del Departament de Justícia indican que los familiares de la víctima interpusieron una reclamación patrimonial ante el departamento. Con la indemnización, la Generalitat reconoce el «daño» que han sufrido los familiares de la víctima y asumen la responsabilidad civil.

Justícia adoptó varias medidas de seguridad por prevenir que se pueda repetir una situación parecida. A raíz de este caso, los internos penados por delitos de extrema violencia no pueden tener acceso a objetos peligrosos como cuchillos.