Detienen a tres individuos por delitos contra el patrimonio en Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra ha llevado a cabo tres detenciones en los últimos días relacionadas con delitos contra el patrimonio, gracias tanto a la colaboración ciudadana como a la respuesta rápida de los agentes.

El 10 de junio, en torno a las 11 h, la Policía Local detuvo a un hombre, vecino de Torredembarra, como presunto autor de un delito de daños después de recibir el aviso de una ciudadana que había observado como este individuo rompía los cristales de un vehículo estacionado en un solar situado al lado del CAP.

La madrugada del 15 de junio, en torno a la 1 h, se detuvo un vecino de Tarragona como presunto autor de un robo con fuerza y de un delito de daños. La intervención se inició gracias al aviso de un ciudadano que alertó a la Policía al ver a un hombre forzando la puerta de acceso al parking de los Filadors. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que la cristalera de la oficina de atención al cliente estaba rota y localizaron en el interior del aparcamiento a un individuo que llevaba material presuntamente sustraído: varias tarjetas de zona azul, una PDA del personal de control de estacionamiento y otros objetos.

Aquel mismo día, al mediodía, la Policía Local detuvo a otro hombre, vecino de Torredembarra, a raíz de la denuncia de un ciudadano que informaba de que le habían sustraído la cartera con tarjetas de crédito y que estaba recibiendo notificaciones de compras en varios establecimientos. A través de las imágenes de seguridad de uno de los comercios, los agentes identificaron al autor de los hechos, conocido por la Policía Local. Se lo detuvo como presunto autor de un delito de hurto leve y un delito de estafa bancaria.