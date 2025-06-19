Vila-seca se convierte en el epicentro de la investigación en turismo durante el congreso internacional ATLAS

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Vila-seca ha sido escogido este año como la sede del congreso internacional ATLAS, uno de los más prestigiosos del mundo en la investigación turística. Ayer se celebró la sesión inaugural, dedicada a la movilidad de este sector y los nuevos flujos que se generan. Sobre la mesa también se pondrán cuestiones como el decrecimiento, el impacto social del turismo y sus afectaciones con la crisis de la vivienda.

La ponencia principal de la primera jornada fue a cargo del profesor Scott Cohen, autoridad reconocida en el estudio de movilidades vinculadas al estilo de vida. Cohen remarca que la Costa Daurada vive todavía «un turismo de masas», especialmente basado en los parques temáticos. El académico considera que los nuevos movimientos como los «nómadas digitales» pueden suponer una oportunidad para el territorio, pero también poner en riesgo algunas cuestiones de la vida social en la demarcación.

El caso de Vila-seca, así como el resto de la Costa Daurada, estará expuesto durante estos días con académicos de todo el mundo, con el fin de buscar soluciones compartidas hacia los cambios a los que está sometido el turismo. Aaron Gutiérrez, director del Departamento de Geografía de la URV y uno de los organizadores del acto, expresa que el congreso «sitúa a Vila-seca como un caso de estudio relevante».

Algunos de los temas locales que se dan a conocer son la renaturalización del paseo marítimo, las regulaciones en marcha de las viviendas de uso turístico o el uso del transporte público por parte de los visitantes, el cual es «muy elevado» en la Costa Daurada. «Vila-seca es un buen ejemplo de los cambios que se viven globalmente», apunta Gutiérrez.

En esta línea, el académico asegura que «el turismo es un fenómeno global que necesita respuestas políticas locales». Gutiérrez pide que, ante los cambios actuales, es necesario «poner al turismo como un elemento nuclear en las políticas públicas».

Crecimiento infinito

Salvador Anton, investigador principal del GRATET y también organizador del congreso, apunta a «una gran paradoja» en el mercado actual, ya que «la demanda parece crecer de manera infinita», mientras que los destinos no dan abasto para cubrirla. Esta situación obliga a «poner límites», según relata el académico.

Anton explica que este congreso tiene el objetivo «de intentar entender què está pasando» con el turismo, entendiendo que «es un sector complejo». El encuentro tiene como eje vertebrador las «transformaciones» sociales, ambientales y económicas que se viven en el turismo. Anton explica que no hay «recetas mágicas» para dar respuesta a estos cambios y que las soluciones «dependen del destino».

Anton considera que la población y las administraciones públicas de la Costa Daurada están «preparadas para asumir los cambios que tiene que vivir el sector», aunque la incertidumbre de estos puede generar recelos. En cualquier caso, el investigador apuesta por el «conocimiento» para encontrar las soluciones óptimas a los retos del turismo del futuro.