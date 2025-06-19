Libertad a disposición del juzgado para 18 detenidos en el operativo policial en Salou contra el top manta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona ha decretado este jueves libertad a disposición de la justicia para 18 desde 19 detenidos en el operativo policial en Salou contra el top manta que tuvo lugar el martes. Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los 18 han pasado hoy a disposición del juzgado, y después de declarar han quedado en libertad.

La causa queda abierta por delito contra la propiedad industrial y organización criminal. El decimonoveno detenido lo fue por alterar el orden público, y no ha pasado hoy a disposición de la justicia. El operativo contó con unos 300 agentes de los Mossos y la Policía Nacional, que hicieron una decena de registros, también en Reus y les Borges del Camp.

Los dos cuerpos policiales actuaron de madrugada y aparte de los diecinueve detenidos se decomisó gran cantidad de material falsificado. Hubo una decena de registros en viviendas y almacenes: seis en Salou y el resto en Reus y les Borges del Camp (Baix Camp).

Un grupo de manteros reaccionó a los registros con lanzamientos de piedras contra la línea policial. Tres mossos resultaron heridos leves y hubo daños en vehículos particulares y policiales.