Publicado por Creado: Actualizado:

He ido a muchos conciertos de Els Pets y no os he visto nunca. Os hacéis invisibles.

Aleix Costa: «Eso es una cosa que no buscamos, pero que va con nosotros. Nos encanta formar parte de todo eso, pero los protagonistas son ellos. Nuestro trabajo no es estar en frente».

¿Cuántas fotos podéis llegar a disparar, en un concierto?

Judit Sabaté: «Yo hago demasiadas: puedo hacer entre 300 y 500, porque ellos se mueven mucho y a mí me gusta disparar más de una foto en un mismo momento, y después escoger».

A.C.: «Trabajamos diferente. Yo voy más a tiro hecho, y como hago vídeo, con una toma tengo bastante».

¿Qué directrices tenéis, a la hora de trabajar?

A.C: «Trabajar con Els Pets es una suerte, porque no tenemos ninguna. Esta vez ha sido la única vez que nos han dicho que, como esta gira es para la gente, quieren que salga mucho el público».

¿Cómo lo hacéis para que haya fotos diferentes cada vez?

J.S.: «Una buena manera es centrarnos en la gente, hacer más planos generales desde el fondo, hacer planos del espacio, de la sala, de las primeras filas y de las filas del medio... También es muy agradecido el hecho que Lluís siempre encuentre un momento para bajar entre el público. Entonces salen fotos un poco diferentes. No sé cómo se lo hacen, pero siempre hay algún momento que dices, Ahora, esta es la foto del concierto».

A.C.: «Ahora quizás somos optimistas porque todavía hace poco tiempo que estamos de gira, quizás en diciembre te diremos que ya no sabemos qué hacer». [río]

¿Cuáles son las fotos que, a toda costa, tenéis que tener?

J.S.: «Los músicos. Y, por respeto, siempre intentamos equilibrarlas, porque a ellos también les gusta tener momentos de cada concierto. Nos gusta mucho pasarles toda la galería, y que cada uno tenga sus fotos. Quizás en un concierto hay uno que sale más, por la disposición del escenario o de la sala, pero lo intentamos compensar. Y después y, sobre todo fotos de la gente».

A.C.: «Eso de compensar también me pasa mucho a mí, cuando hago los vídeos. En los conciertos todo está muy desnudo, las fotos son muy naturales y los vídeos los hago con el sonido ambiente. Y puede pasar de que me encante el montaje, pero resulte que no salga, por ejemplo, el Falin o Marcel... Pues entonces trato de compensarlo. Esta es una directriz que nos hemos puesto nosotros».

¿Quién posa mejor, para que le hagáis fotos?

J.S.: Mhhh....

¿No me dirás Gavaldà?

J.S.: «De ponerse sí, pero a Joan-Pau [Chaves] y Vidal [Soler] les gusta mucho, y se suelen poner muy bien, también».

¿Y a quién le gusta menos?

J.S.: «A los técnicos» [ríe].

¿A quién encontráis más fotogénico?

A.C.: Vidalito y Joan Reig.

Hacer fotos a Joan, que está en el fondo del escenario, con la batería en frente, tiene que ser muy difícil.

A.C: «A mí me encanta. A veces aprovechamos cuando Lluís baja abajo, que todo el mundo lo mira a él, y entonces me pongo al lado de Joan, tiro y me voy. Pero sí que es difícil hacer a Joan, sí».

¿Qué tiene que tener una foto de un concierto de Els Pets para que sea una buena foto?

J.S.: «Yo creo que tiene que explicar alguna cosa. Aquella mueca... También hablan mucho entre ellos, sería interesante explicar todo lo que se dicen...».

¿Los móviles os molestan?

J.S.: «Cuando trabajamos, no. De hecho, alguna vez incluso he hecho fotos de alguien haciendo fotos con el móvil. Pero también te digo que en el momento No vull que t’agradi aquesta cançó, con todo el mundo haciendo luz, ya ni hago la foto».

A.C.: «El momento linterna es muy 2010» [ríe].

Decidme vuestra foto preferida de esta gira.

J.S.: «Es una del primer concierto, del Lluís con un niño pequeño en el escenario, mirándose».

A.C.: «Coincidimos. Es preciosa».

Para acabar, no me puedo estar de preguntaros: ¿todavía no estáis hartos de Els Pets?

[Ríen]

J.S.: «No, que va».

A.C.: «Nada. Desde que nací que los escucho, y de golpe me encuentro compartiendo gira con ellos. No nos cansaremos nunca».