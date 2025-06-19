La Canonja estrena el Espacio Mammuthus donde se exponen las piezas originales del yacimiento de la Boella

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Canonja incorpora el Espacio Mammuthus, un centro de interpretación del yacimiento de la Boella, donde se exponen de forma permanente una cincuentena de piezas originales. El equipamiento, con un coste superior a los 5 MEUR, se inaugurará el viernes y abrirá al público en un plazo de quince días.

La pieza más destacada del yacimiento, las defensas de un mammuthus meriodionalis, da la bienvenida en el espacio. «Mañana abriremos una nueva etapa de una aventura que empezó hace un millón de años, cuando una serie de seres humanos llegaron al Camp de Tarragona e hicieron una serie de actividades de las que podemos extraer un conocimiento que está contribuyendo al cambio de paradigma en la evolución humana», ha afirmado Palmira Saladié, investigadora del IPHES.