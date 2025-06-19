Buscan a un preso de Mas d'Enric fugado durante una salida programada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra buscan a un interno de la prisión de Mas d'Enric que se ha fugado del centro penitenciario este jueves durante una salida programada. Según ha adelantado 'Diari de Tarragona' y ha podido confirmar ACN, los hechos han sucedido pasadas las diez de la mañana durante un paseo por los alrededores de la prisión. Según han indicado los Mossos el hombre no está considerado como peligroso y hay en marcha un dispositivo para localizarlo.