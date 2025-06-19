Así es la nueva estación ferroviaria de Salou-PortAventura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Adif ha inaugurado este jueves la nueva estación ferroviaria de Salou-PortAventura, que ha representado una inversión de 15,7 millones de euros. La nueva instalación es más moderna, funcional, amplia, segura, eficiente, plenamente accesible, sostenible y dimensionada para acoger la demanda actual y futura.

En palabras del presidente de Adif, Pedro Marco, la nueva estación «está pensada por y para los viajeros, con amplios espacios, cargadores eléctricos, marquesinas en andenes y aparcamientos…». Además, ha añadido, «si fuera necesario, en el futuro se podrían incorporar dos vías más».

La nueva estación cuenta con dos andanas y dos vías.Cedida

La infraestructura cuenta con dos vías y dos andenes, un moderno y funcional edificio de viajeros de 1.000 m2 con accesos para peatones y vehículos, y un aparcamiento con más de 200 plazas dotado con puntos de recarga.

Imagen de la nueva estación de Salou- PortAventura.Cedida

Por su parte, el edificio de la estación cuenta con un vestíbulo en la parte central y en los extremos se localizan los dos accesos desde Salou y desde PortAventura. La banda más exterior, encarada hacia el passeig del 30 d’Octubre, es abierta y casi transparente, formando la fachada principal del edificio. Contiene, entre otros, los locales para servicios de cafetería y atención al cliente para operadores ferroviarios.

La banda interior, por su parte, se reserva a espacios asociados a la explotación ferroviaria, además de los aseos públicos, configurándose como dos bloques entre los que se encuentra el paso a andenes.

Vestíbul de l'estació de tren Salou- PortAventura.Cedida

Accesos

Los accesos se realizan a través de rampas que permiten alcanzar la cota de los andenes. En el lado Salou se accede desde el passeig del 30 d’Octubre mediante dos plataformas separadas, una para peatones y otra para vehículos. Este acceso se configura como la puerta principal de entrada a la estación, y desde ella se efectuará la conexión a futuro con los equipamientos urbanos previstos por el Ayuntamiento.

Por su parte, el acceso del lado PortAventura se realiza desde la avenida de Joan Fuster y es para uso exclusivamente peatonal, para atender a los flujos al parque temático.

El aparcamiento de la estación tiene una capacidad para 210 coches.Cedida

Aparcamiento

El acceso para vehículos desde el passeig del 30 d’Octubre cuenta con un carril por sentido hasta la plaza de la estación y el aparcamiento. El vial genera un espacio previo al acceso al edificio donde se localiza la zona de parada de taxis y kiss&ride, protegida por una marquesina, y en torno al cual se produce el giro de vehículos de retorno al passeig del 30 d’Octubre.

En esta zona se encuentran también la entrada y salida del aparcamiento, que cuenta con 210 plazas para automóviles (10 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida), en su mayor parte protegidas mediante marquesinas, y 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, la estación dispone de un aparcamiento para motos junto al vial de acceso y otro para bicicletas en la plaza de la estación, y un cerramiento que delimita todo el ámbito.

La construcción de la nueva estación cuenta con financiación europea a través de los NextGenerationEU.