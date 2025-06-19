Infraestructuras
Así es la nueva estación ferroviaria de Salou-PortAventura
La instalación cuenta con un moderno edificio de viajeros de 1.000 m2 y un aparcamiento con más de 200 plazas
Adif ha inaugurado este jueves la nueva estación ferroviaria de Salou-PortAventura, que ha representado una inversión de 15,7 millones de euros. La nueva instalación es más moderna, funcional, amplia, segura, eficiente, plenamente accesible, sostenible y dimensionada para acoger la demanda actual y futura.
En palabras del presidente de Adif, Pedro Marco, la nueva estación «está pensada por y para los viajeros, con amplios espacios, cargadores eléctricos, marquesinas en andenes y aparcamientos…». Además, ha añadido, «si fuera necesario, en el futuro se podrían incorporar dos vías más».
La infraestructura cuenta con dos vías y dos andenes, un moderno y funcional edificio de viajeros de 1.000 m2 con accesos para peatones y vehículos, y un aparcamiento con más de 200 plazas dotado con puntos de recarga.
Por su parte, el edificio de la estación cuenta con un vestíbulo en la parte central y en los extremos se localizan los dos accesos desde Salou y desde PortAventura. La banda más exterior, encarada hacia el passeig del 30 d’Octubre, es abierta y casi transparente, formando la fachada principal del edificio. Contiene, entre otros, los locales para servicios de cafetería y atención al cliente para operadores ferroviarios.
La banda interior, por su parte, se reserva a espacios asociados a la explotación ferroviaria, además de los aseos públicos, configurándose como dos bloques entre los que se encuentra el paso a andenes.
Accesos
Los accesos se realizan a través de rampas que permiten alcanzar la cota de los andenes. En el lado Salou se accede desde el passeig del 30 d’Octubre mediante dos plataformas separadas, una para peatones y otra para vehículos. Este acceso se configura como la puerta principal de entrada a la estación, y desde ella se efectuará la conexión a futuro con los equipamientos urbanos previstos por el Ayuntamiento.
Por su parte, el acceso del lado PortAventura se realiza desde la avenida de Joan Fuster y es para uso exclusivamente peatonal, para atender a los flujos al parque temático.
Aparcamiento
El acceso para vehículos desde el passeig del 30 d’Octubre cuenta con un carril por sentido hasta la plaza de la estación y el aparcamiento. El vial genera un espacio previo al acceso al edificio donde se localiza la zona de parada de taxis y kiss&ride, protegida por una marquesina, y en torno al cual se produce el giro de vehículos de retorno al passeig del 30 d’Octubre.
En esta zona se encuentran también la entrada y salida del aparcamiento, que cuenta con 210 plazas para automóviles (10 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida), en su mayor parte protegidas mediante marquesinas, y 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, la estación dispone de un aparcamiento para motos junto al vial de acceso y otro para bicicletas en la plaza de la estación, y un cerramiento que delimita todo el ámbito.
La construcción de la nueva estación cuenta con financiación europea a través de los NextGenerationEU.