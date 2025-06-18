PortAventura World ofrece programación especial y nuevas experiencias este verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura World, en el año de su 30.º aniversario, da la bienvenida a una temporada veraniega que promete ser inolvidable: nuevas experiencias, emociones para todas las edades, espectáculos renovados y noches que dejan huella, con un amplio horario de apertura que se alarga hasta las 23:30 h. Todo en un entorno privilegiado cerca del mar en la Costa Daurada, donde la adrenalina, el descanso y el entretenimiento están asegurados, convirtiendo cada día en unas vacaciones para el recuerdo.

Por su parte, Caribe Aquatic Park con más de 50.000 m² de vegetación exótica, palmeras, playas artificiales y piscinas de olas se convierte en el gran refugio veraniego del resorte. Toboganes vertiginosos, zonas familiares y rincones de relajación se combinan para ofrecer una experiencia sin relojes ni prisas. Entre sus 16 atracciones destaca King Khajuna, uno de los toboganes de caída libre más altos de Europa, que lanza a los más valientes desde 31 metros de pura adrenalina.

En PortAventura Park, la aventura se multiplica. Seis mundos temáticos transportan a los visitantes a lugares fascinantes, con atracciones que ofrecen un respiro del calor, como Tutuki Splash, Grand Canyon Rapids, Silver River Flume o Angkor. Además, para los amantes de la adrenalina, no pueden faltar iconos como Shambhala, Dragon Khan o Furius Baco durante su visita.

Este verano, el resorte suma una nueva experiencia pionera El Diablo Neo, la primera montaña rusa del mundo con realidad mixta, que reinterpreta el clásico El Diablo - Tren de la Mina en un viaje inmersivo por la mitología mexicana.

Por su parte, Ferrari Land ofrece a familias y amantes del motor experiencias inspiradas en la famosa escudería italiana, con grandes aventuras como Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa, y de otros más relajados para todos los públicos y edades.

30.º aniversario

A partir del próximo 21 de junio, las noches de verano vivirán un momento histórico con el estreno de la nueva versión de FiestAventura 30 Aniversario. El espectáculo nocturno más emblemático del resorte incorpora este año más de 300 drones que llenarán el cielo de Mediterráneo con coreografías luminosas en homenaje a los 30 años de historia del resorte. Un cierre de día espectacular que fusiona música, fuego, agua y tecnología de vanguardia en una experiencia visual única.

Oferta hotelera de calidad

PortAventura World cuenta con seis hoteles tematizados, como el Hotel Gold River, inspirado en el lejano oeste, o el Hotel PortAventura, que te transportará a una hacienda mexicana. Para aquellas familias que quieran combinar sus vacaciones de sol y playa con el ocio de los parques temáticos, Ponient Hotels by PortAventura World ofrece cuatro hoteles con estancias flexibles en Salou y Vila-seca, con traslados incluidos a los parques, ahora con la incorporación del nuevo Ponient Marinada. Cada uno de los diez hoteles está equipado con grandes piscinas, perfectos para refrescarse este verano. Con alojamientos ideales para familias, parejas o grupos de amigos, esta propuesta hotelera refuerza la apuesta del resorte por un modelo de vacaciones que combina solo, playa, comodidad y diversión total desde el primero hasta el último día.