Una incidencia en Vila-seca afecta la circulación en la R14, la R15 y la R16

También hay retrasos en la R4 por la avería de un tren en la estación de la Granada

Imagen de archivo del estación de tren de Vila-seca.Shaila Cid

Redacció ACN

Una incidencia a la infraestructura a las proximidades de la estación de Vila-seca afecta la circulación de la R14, la R15 y la R16. Los trenes de estas líneas pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al paso por Vila-seca. Técnicos de Adif trabajan en su reparación.

Por otra parte, la R4 registra retrasos que pueden superar los 20 minutos por la avería de un tren en la estación de la Granada (Alt Penedès), según ha informado Renfe. Los trenes afectados son los que tienen origen Sant Vicenç de Calders.

