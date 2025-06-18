Sucesos
Una incidencia en Vila-seca afecta la circulación en la R14, la R15 y la R16
También hay retrasos en la R4 por la avería de un tren en la estación de la Granada
Una incidencia a la infraestructura a las proximidades de la estación de Vila-seca afecta la circulación de la R14, la R15 y la R16. Los trenes de estas líneas pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al paso por Vila-seca. Técnicos de Adif trabajan en su reparación.
Por otra parte, la R4 registra retrasos que pueden superar los 20 minutos por la avería de un tren en la estación de la Granada (Alt Penedès), según ha informado Renfe. Los trenes afectados son los que tienen origen Sant Vicenç de Calders.