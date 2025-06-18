La 25.ª Noche de Brujas de Altafulla contará con nuevos espacios, más actividades y más paradas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La magia volverá a invadir Altafulla los días 27 y 28 de junio con la celebración de la 25.ª edición de la Noche de Brujas, una de las citas más emblemáticas del calendario veraniego del municipio. Este miércoles se ha presentado oficialmente la programación de esta edición especial, que llega con más fuerza que nunca: 25 actividades programadas, muy por encima de la media de ediciones anteriores, y unas ochenta de paradas esotéricas y artesanales que llenarán de vida y misterio las calles del casco antiguo.

El acontecimiento se ubicará entre los lugares más singulares del centro histórico: la plaza de la Església, la plaza del Pou, el césped de la calle de la Bassa (delante del Castillo) y, como novedad destacada, el huerto de la rectoría y la calle Sant Martí, que se incorporan por primera vez como escenarios llenos de simbolismo.

La Noche de Bruja 2025 combinará conferencias, espectáculos, rituales, actuaciones musicales, talleres y actividades familiares con una ambientación única que transformará la Vila Closa en un universo onírico y ancestral. El eje temático de este año gira entorno el poder de la mujer y la conexión con la naturaleza, reforzando el carácter identitario de la muestra.

«Con esta 25.ª edición queremos rendir homenaje a un cuarto de siglo de pasión, cultura y magia compartida con vecinos, visitantes y profesionales del mundo esotérico», ha destacado Joan Carnicer, director artístico y fundador de la Noche de Brujas. «La incorporación de nuevos espacios y el crecimiento de la programación demuestran que el acontecimiento está vivo y conecta con las inquietudes del público actual».

Por su parte, el concejal de Turismo, Tomàs Serra, ha subrayado la relevancia de la Noche de Brujas para Altafulla. «Estamos ante una edición histórica, tanto por el alcance como por la ambición organizativa. La respuesta de paradistas y público es una muestra clara que este modelo cultural, sostenible y vinculado al patrimonio tiene mucho recorrido. Altafulla se consolida como referente de calidad e identidad».

Entre los platos fuertes del programa de este año, destacan las conferencias de expertos sobre brujería y espiritualidad femenina, los rituales colectivos, la música en directo, y una amplia oferta de paradas con productos artesanos, minerales, lecturas de tarot, remedios naturales y cosmética holística.

Con esta edición, la Noche de Brujas reafirma su compromiso con la cultura de proximidad, la divulgación y la dinamización turística del municipio, convirtiéndose en una cita imprescindible para miles de visitantes de todo el territorio. Altafulla ya está preparada para abrir, de nuevo, su portal a la magia.