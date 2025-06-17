Vila-seca contará con 5 nuevos parques derecreo caninos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-seca del pasado 2 de junio, aprobó varios acuerdos relevantes destinados a la mejora y adecuación de espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía y la preservación del patrimonio local.

Entre los acuerdos adoptados destaca la adecuación de cinco parques de recreo caninos. En este sentido, se ha aprobado inicialmente el proyecto ejecutivo para la adecuación de cinco parques de recreo caninos a los núcleos urbanos de Vila-seca, la Pineda y la Plana. Este proyecto tiene como objetivo fomentar la convivencia y el bienestar animal, proporcionando espacios seguros y adaptados para los perros y sus propietarios. El Ayuntamiento de Vila-seca tiene previsto licitar este proyecto después del verano para que puedan quedar adjudicadas antes de acabar el año.

Las ubicaciones concretas de los nuevos parques serán las siguientes: en Vila-seca se ubicarán en el pasaje del Abad Aureli M. Escarré, en el parque de la Canaleta y en el parque de Australia; en la Plana se situará al lado del Complejo Deportivo y en la Pineda, en el Parque de los Prats.

En segundo lugar, también se aprobó la rehabilitación del nido de ametralladora en la playa del Racó de la Pineda. Con la voluntad de preservar el patrimonio histórico local, se ha aprobado el contrato menor para los trabajos de rehabilitación del nido de ametralladora situado en la playa del Racó de la Pineda. Esta actuación permitirá poner en valor este elemento patrimonial de la Guerra Civil y mejorar su conservación.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó el contrato menor para el suministro e instalación de tres nuevos juegos infantiles en el núcleo de la Plana , que servirán para renovar el Parque de Ramon Roig.