Queman 300 metros cuadrados de vegetación en la Canonja

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres dotaciones de Bombers de la Generalitat trabajaron el lunes por la noche en un incendio de vegetación en la Canonja. El aviso lo recibieron a las 22.54 horas y se desplazaron hasta un solar de la avenida Manuel Carrasco i Formiguera, situar a la altura del número 25.

Allí los bomberos trabajaron en dos focos de incendio que quemaban a media intensidad. Finalmente, el fuego quemó un total de 300 metros cuadrados, 250 el primer foco y 50 el otro. Ninguna persona resultó herida.