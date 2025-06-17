Granados niega que en Salou haya almacenes de material que se vende en el 'top manta'

Imagen de la reunión de la junta de seguridad local de Salou con la presencia del alcalde de la ciudad, Pere Granados, y de representantes de los diferentes cuerpos policiales.

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha negado que en la ciudad haya almacenes de material que se vende en el 'top manta'. El alcalde lo ha afirmado después de la Junta de Seguridad Local que se ha celebrado este martes, pocas horas después de un operativo policial contra la venta ambulante que ha acabado con diecinueve detenidos -uno por orden público-, tres policías heridos y diez registros en viviendas y domicilios de Salou y otras localidades.

La reunión ya estaba prevista antes del operativo, el segundo de estas características en dos semanas. El alcalde sí que ha reconocido que a las puertas del inicio del verano y la temporada turística "no es el momento más oportuno" para que haya dispositivos policiales de este tipo si bien ha dicho que no está preocupado.