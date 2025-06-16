Los nuevos parquímetros de zona azul de Torre entrarán en funcionamiento el 18 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los nuevos parquímetros de la zona azul de Torredembarra entrarán en funcionamiento el próximo 18 de junio con cambios en la tarjeta de zona azul para compensar una limitación técnica del nuevo sistema informático. La tarjeta, que hasta ahora tenía una carga de 100 € con un coste para el usuario de 11 € y permitía estacionar hasta 133 horas de manera fraccionada, pasa ahora a tener una carga que equivale a 200 horas de aparcamiento, manteniendo el mismo coste de 11 €.

Esta modificación se hace para adaptarse al funcionamiento del nuevo sistema, que por defecto asigna una estancia mínima de una hora por uso, y evitar así perjuicios para las personas titulares de las tarjetas. Con la nueva configuración, se garantiza que el tiempo de aparcamiento disponible se mantenga proporcional al coste inicial.

Como ya se había informado, la tarjeta de zona azul ya no es física. El saldo se asocia directamente a la matrícula del vehículo y se visualiza en el parquímetro una vez introducida la tarjeta. Se puede obtener en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento (pl. del Castillo, 8), presentando la solicitud correspondiente y realizando una autoliquidación de 11 €. Se puede pedir una tarjeta por año y hay que estar al corriente de pago del impuesto de circulación.

Los nuevos parquímetros, un total de dieciséis dispositivos con energía solar, sustituyen los trece anteriores y amplían la cobertura de la zona azul en las calles del Mercat, Girona y Lleida (desde la calle Rodes hasta la plaza Catalunya), con el objetivo de dar coherencia al eje comercial y mejorar la gestión del estacionamiento. Torredembarra cuenta con 293 plazas reguladas.

Los parquímetros permiten pagar con monedas, tarjeta bancaria o mediante la aplicación móvil elParking, facilitando el uso tanto para residentes como para visitantes.

El horario de funcionamiento es de lunes a sábado, de 9 a 13.30 h y de 17 a 20.30 h, excepto festivos. Los precios vigentes son: 0,25 € por 10 minutos, 0,75 € por una hora y 1,50 € por dos horas (tiempo máximo de estacionamiento). La cancelación de una sanción por exceso de tiempo tiene un coste de 6 €.