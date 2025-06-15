Salou amplía plazas de aparcamiento para motos y personas con movilidad reducida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha puesto en marcha una actuación de mejora de la movilidad urbana que contempla la ampliación de plazas para motocicletas y la adaptación de espacios reservados para personas con movilidad reducida (PMR), especialmente en áreas donde se ha detectado una mayor necesidad.

La iniciativa da respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía y tiene como objetivo mejorar tanto la funcionalidad del espacio público como la seguridad vial. En el caso de las motocicletas, se han creado nuevas plazas estratégicamente situadas justo antes de los pasos de peatones, una medida que permite mejorar la visibilidad en los cruces y reducir riesgos para los peatones.

Con respecto a las plazas para personas con movilidad reducida, se han ampliado y redefinido en puntos donde viven vecinos y vecinas que requieren este tipo de estacionamiento. De esta manera, se garantiza una accesibilidad real y cotidiana, con aparcamientos más próximos y adaptados a sus necesidades.

El concejal de Movilidad, Sebastià Domínguez, ha asegurado que «el objetivo es dar respuesta a necesidades reales del vecindario, todo mejorando el uso del espacio público y avanzando hacia una ciudad pensada para todo el mundo». Y ha añadido: «Seguiremos planificando de manera equilibrada y escuchando la ciudadanía para impulsar una movilidad más eficiente, inclusiva y sostenible».