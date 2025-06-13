El Estado adjudica 242,8 MEUR a dos proyectos de hidrógeno verde en Ascó y la Pobla de Mafumet

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas del programa H2 Valles para la creación de grandes valles de hidrógeno renovable, que otorgará 242,8 millones de euros a dos proyectos en Cataluña: uno en Ascó (Ribera d'Ebre) -compartido con dos municipios aragoneses- y el otro de la Pobla de Mafumet (Tarragonès).

En el conjunto del Estado serán siete proyectos -en Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia- con una inyección económica global de 1.223 millones y con una potencia de electrólisis de hasta 2.292,8 MW, que producirán 269.142 toneladas de hidrógeno renovable cada año. El ministerio confía en que a raíz de estos proyectos se movilicen inversiones por valor de 5.821 millones de euros.

El proyecto de Ascó recibe el nombre de HyBERUS y se impulsa conjuntamente con las localidades aragonesas de Caspe y Fabara. Se prevé desarrollar tres instalaciones de producción de hidrógeno renovable, con un electrolizador alcalino en cada una de ellas. Estas, abastecerán plantas para la fabricación de combustibles derivados, y también se prevé la construcción de una nueva planta de generación renovable como parte del proyecto.

La previsión es que conjuntamente HyBERUS tenga una potencia de electrólisis de 360 MWe y una producción anual de hidrógeno de 43.195 toneladas anuales. La inversión total sería de unos 303 millones de euros de los que el Estado aportará 138,6. Según la ficha del proyecto facilitada por el Miteco, en fase de ejecución se crearán 485 puestos de trabajo directos.

Con respecto al proyecto de la Pobla de Mafumet recibe el nombre de Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET), tendrá una potencia útil de electrólisis instalada de 140,8 MWe y se espera que anualmente produzca 13.764 toneladas de hidrógeno verde. El equipamiento requerirá de una inversión total de 314,8 millones de euros, de los que el Estado aportará 104,2. El objetivo es construir una planta de producción de hidrógeno renovable electrolítico que incluirá un electrolizador alcalino destinado a "uso industrial de proceso". En fase de ejecución se crearán 450 puestos de trabajo.