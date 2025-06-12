El informe del futuro de la presa del Catllar está hecho, pero no hay decisiones

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El futuro del embalse del Gaià en el Catllar es todavía una incógnita. Repsol tiene una concesión de este equipamiento hasta el 2054, pero hace dos años la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) encargó un estudio para valorar las alternativas del futuro del pantano, las cuales podrían contemplar la supresión o rebajamiento. Hay que recordar que el embalse, construido en la década de los setenta, está completamente sobredimensionado y nunca se ha acercado, ni mucho menos, a su máxima capacidad.

Según ha informado la ACA al Diari Més, el mencionado informe estaría terminado, pero se encuentra en una fase «de evaluación interna» entre los diferentes departamentos si todavía no se ha tomado ninguna decisión vinculante. Desde Repsol, el director del complejo en Tarragona, Javi Sancho, afirma conocer que el informe está «en un estado avanzado», pero no sabe nada del contenido de este.

Desde la empresa se muestran dispuestos a «sentarse y hablar» sobre las posibles decisiones. Sancho recuerda que cualquier acción de cara al futuro requerirán «importantes inversiones que implicarán tiempo».

Por otra parte, el director defiende la concesión de Repsol como una «reserva estratégica» por el complejo de Tarragona, aunque los últimos tres años no han utilizado nada de agua por las condiciones climáticas. Sancho reivindica la concesión de uso de esta presa por parte de la compañía, siempre que se respeten los derechos de los regantes –principalmente del Catllar y la Riera de Gaià– y el caudal ecológico pactado con la ACA.

En cualquier caso, desde Repsol no encontrarían mal la posibilidad de redimensionar la presa, apelando a una resolución «pactada» entre las partes implicadas. En una línea similar, desde la ACA señalan que «antes de tomar ninguna decisión se comunicará y se consensuará con Repsol». Los dos organismos tendrían una reunión pendiente, todavía sin fecha.

El embalse del Gaià tiene una capacidad máxima de 60 Hm³, construida sobre un río que oscila un caudal medio de 8 Hm³. Por otra parte, actualmente Repsol cuenta con el agua de la concesión del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) y de la estación depuradora de aguas residuales municipales.

En cualquier caso, la Agència Catalana de l'Aigua quiere esperar a tener alguna decisión firme antes de presentar públicamente los resultados del estudio.