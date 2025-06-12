Detienen a cuatro hombres en Torredembarra por robar un vehículo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Torredembarra, detuvieron este lunes en este municipio del Tarragonès a cuatro hombres, de entre 31 y 36 años, como presuntos autores de un delito de robo o hurto uso de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.00 horas del mismo lunes cuando una patrulla observó un vehículo estacionado en la calle del Ordi de la Pobla de Montornès. Los mossos comprobaron que constaba sustraído el pasado 29 de mayo en este mismo municipio y por eso una dotación de agentes de paisano se desplazó hasta la zona.

Un rato después, cuatro desconocidos se acercaron y uno de ellos abrió la puerta con una llave, momento en que las patrullas intervinieron. En el cacheo les localizaron un juego de guantes, un pasamontañas y una garrafa de gasolina con un embudo.

Después de las correspondientes gestiones de comprobación efectuadas en la comisaría, los cuatro hombres quedaron detenidos por la sustracción del vehículo. Seguidamente se iniciaron las gestiones con el fin de poder entregarlo a su propietario.

Los detenidos, que acumulan hasta una treintena de antecedentes policiales, pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.