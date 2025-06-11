Una urbanización del Catllar dispone sólo de una hora de agua al día por el colapso del pozo de abastecimiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La urbanización la Cativera, en el Catllar, dispone sólo de una hora de agua al día a causa del colapso del pozo que abastece la zona residencial. Desde hace diez días, un camión llena de agua el depósito, aportando entre ocho y nueve cisternas cada jornada. A causa del mal funcionamiento del pozo, el agua del grifo todavía es un poco turbia, ya que está mezclada con barros. El alcalde de la población, Xavier Canadell, advierte que este sistema de emergencia es «muy caro». La comunidad de propietarios tendrá que sufragar el coste de los tanques porque la urbanización no está recepcionada. A pesar de cumplir todos los requisitos para que pase a manos del Ayuntamiento, todavía no se puede hacer porque, justamente, el suministro de agua no está garantizado.

Después de casi tres años de sequía, todo el país ha salido de la fase de emergencia, sin embargo, todavía hay pequeñas zonas que sufren restricciones de agua. La urbanización la Cativera se abastece de un pozo municipal, cedido a la comunidad de propietarios, que se encarga de gestionar y suministrar el agua a los vecinos. En este espacio viven unos 300 vecinos, aunque desde el Ayuntamiento del Catllar aseguran que son más porque hay segundas residencias y personas que no están censadas.

Según ha podido saber ACN, en diciembre del año pasado el pozo ya se secó y después de una solución de emergencia, ahora hace debe días que volvió a colapsar. Desde entonces que se inyectan entre ocho y cinco cisternas al día. Después del primer fin de semana, el agua salía muy turbia a causa de la mezcla con los barros. Al detectarlo, el Ayuntamiento limpió el depósito y sigue vertiendo agua potable, a la espera de que esta semana salga completamente limpia.

Quejas de los vecinos

Los vecinos han mostrado su malestar a través de las redes sociales, ya que sólo disponen de entre una y dos horas de agua al día, y además sale con tierra. Desde la Asociación de Propietarios de las Urbanizaciones del Catllar (APUDEC), su presidente Juan Herrerías, afirma que los vecinos están «muy molestos» porque el agua sale «sucia», de «color chocolate». En declaraciones a ACN, Herrerías, recuerda que en época estival «hay que tener higiene». «Con una hora al día, únicamente se puede utilizar para la limpieza y para el inodoro», comenta.

Desde la comunidad de propietarios reconocen el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento para solucionar el problema y afirman que los dos van «alineados». En cambio, desde de APUDEC creen que es una situación «inaudita» porque es una cuestión que se arrastra desde hace meses. «Hasta que no ha sido de máxima gravedad, no se ha hecho lo suficiente para tener agua en condiciones», remarca Herrerías.

La factura la pagará la urbanización

Cada camión cisterna cuesta unos 200 euros, por lo tanto, cada día se tienen que pagar unos 1.600 euros para abastecer la población de la Cativera. El alcalde del Catllar avisa de que funcionar así es «muy caro». «Es un lugar residencial, la gente está habituada a tener un pequeño huerto, una piscina, y muchas personas acumulan agua en aljibes o depósitos», señala. «No tenemos el agua que queremos», exclama mientras pide a los vecinos un consumo «razonable» y «sostenible».

El primer fin de semana se inyectaron 140.000 litros de agua y se consumieron «rápidamente». Teniendo en cuenta que en la urbanización viven allí unas 300 personas, sube a unos 230 l/día por habitante, una cifra muy superior a la media de la comarca que es de 133 l/día, según datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Actualmente, la comunidad de propietarios es quien gestiona el agua porque la urbanización no está recepcionada. Por lo tanto, son los vecinos quien tendrán que pagar la factura del agua y el servicio de camiones cisterna. Como la junta de la comunidad es quien se encarga, el Ayuntamiento del Catllar no puede controlar qué casas, la mayoría chalets unifamiliares, consumen más agua.

La Cativera , a la espera de ser recepcionada

La Cativera lo tiene todo a punto para ser recepcionada: la luz, el alcantarillado, las aceras, etc. Pero hoy por hoy, el Ayuntamiento del Catllar no puede asumir la gestión a causa de la imposibilidad de garantizar el suministro del agua. «Jurídicamente, no nos han autorizado», explica el alcalde.

El equipo de gobierno trabaja desde hace meses para abrir un segundo pozo para abastecer esta zona residencial. Será un pozo más profundo para evitar repetir la situación actual. Ya se ha hecho el estudio geológico y están a la espera de la autorización de la ACA. Sin embargo, el Ayuntamiento trabaja en una solución definitiva que contempla conectar la urbanización a la red municipal que gestiona EMATSA. Este año tienen una partida para hacer un estudio, y una vez definan el proyecto y sepan cuánto cuesta, buscarán las formas de financiación y empezarán a trabajar, según apunta el alcalde.