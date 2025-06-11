Salou ha recibido once millones de euros de los Next Generation

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, visitó ayer el Ayuntamiento de Salou para conocer de primera mano los proyectos turísticos que han sido financiados con fondos europeos Next Generation en el municipio. El encuentro tuvo como eje central la avenida Carles Buïgas, que recientemente ha culminado su transformación en una calle para peatones. Sánchez también visitó los carriles bici de la avenida Pompeu Fabra y el Bosc de las Pedreres.

Estos proyectos han sido dotados con once millones de euros de los Next Generation, una cifra notoria dentro de los 80 que hay en toda la demarcación de Tarragona. «Estos son productos que repercuten en el modelo turístico, pero también en la vida de los residentes», remarcaba la secretaria.

Sánchez aplaudió «la apuesta de Salou por transformar su producto turístico», un hecho que apunta «ayudará a redistribuir la riqueza que genera este sector». La secretaría apunta que municipios como este «tendrán que seguir trabajando para alcanzar un modelo turístico más sostenible medioambiental y socialmente».

La jornada de ayer también contó con la presencia de Cristina Laigé, directora general de Turismo de la Generalitat, quien remarcó que el objetivo del Gobierno es «conseguir que los beneficios del turismo lleguen a todo el mundo» a través de mejores sueldos y una apuesta por la «desestacionalización».

El alcalde de Salou, Pere Granados, recuerda que el municipio trabaja para convertirse en un municipio «sostenible social, medioambiental y económicamente». El alcalde agradece la inyección de estos proyectos, los cuales considera que «han repercutido directamente a los vecinos y vecinas de Salou».