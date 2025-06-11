Salou instala 115 taquillas inteligentes cerca de las playas del municipio

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Salou ha puesto en marcha en el acceso a las playas el sistema ‘Olalocker’, unas taquillas inteligentes que permitirán a los visitantes guardar pertenencias de forma segura y cargar dispositivos electrónicos antes de acceder en la zona de baño. Los nuevos módulos inteligentes se han instalado en la calle Verge del Pilar, en una zona estratégica previa al acceso al arenal.

De esta manera, se facilita a los usuarios la posibilidad de dejar objetos de valor o sensibles al calor en un espacio seguro. El sistema incorpora 115 compartimentos de diferentes dimensiones. Además, cada compartimento está equipado con puntos de carga para dispositivos electrónicos, con conexiones USB y tipo C.

El módulo funciona con conexión eléctrica de 220 V y placas fotovoltaicas. La reserva de los chiringuitos se puede hacer con la pantalla táctil del módulo o con un QR y tendrán un coste de entre 2 y 4 euros, según el tamaño. El servicio funcionará inicialmente de 7 a 23 horas.