Repsol se muestra abierta a hablar de una reducción de la presa del Gaià siempre se preserven los derechos de todas las partes

El director del complejo industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho, se ha mostrado abierto a hablar de una reducción de la presa del embalse del Gaià, «siempre que se preserven los derechos» tanto de la compañía, como también medioambientales y de los regantes de la zona.

Este miércoles, Sancho ha afirmado que la compañía todavía no ha visto el informe que la Agència Catalana de l'Aigua estaría terminando para evaluar si se puede rebajar el nivel de la pared del pantano con el objetivo de mejorar la continuidad del río y reducir el impacto paisajístico del muro. Repsol tiene derechos de concesión y usos del agua del embalse, y Sancho ha asegurado que representa «una reserva estratégica» para la compañía, si bien no han cogido en los últimos tres años.

Sancho ha explicado que esta posible provisión de agua les puede ser útil «en casos puntuales» de problemas de suministro desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), que abastece al Camo de Tarragona con agua del Ebro. «Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, abrir conversaciones y tomar la mejor decisión para el futuro del territorio», ha manifestado.

El estudio encargado por la ACA tiene que proponer diferentes opciones sobre las cuales se puede hacer en el embalse así como las consecuencias que tendría cada planteamiento. En diferentes grados, las alternativas irían desde no hacer nada hasta su desmantelamiento total, con posibilidades a medio camino que pasarían por diferentes reducciones de la altura de la presa.

Este escenario intermedio parecería más plausible que una demolición total, ya que el pantano también tiene una función reguladora de las llamadas Gaianades, las avenidas naturales de agua del Gaià conocidas por su violencia. De hecho, en los últimos años, en cauce del curso final del río se han construido edificaciones e incluso campings, que la presa protege. Con todo, históricamente han sido muchas las voces que han criticado el sobredimensionamiento de una presa que, además, no tiene un gran potencial de retención de agua porque cuando se acumula en grandes cantidades sufre filtraciones. En este sentido, Sancho ha comentado que son conscientes «del dimensionado de la presa y del caudal de agua que puede alcanzar». «Un rebajamiento no tendría que tener ninguna consecuencia sobre los derechos de Repsol sobre el agua y su uso», ha añadido.

El pantano del Gaià se inauguró en 1975 con el objetivo de abastecer de agua la industria petroquímica de Repsol. De hecho, la compañía tiene la concesión hasta más allá del 2050. Sin embargo, en los últimos tres años no han utilizado el agua. A raíz de las lluvias del otoño y la primavera el embalse se ha recuperado después de que llegara casi a cero por culpa de la sequía. El agua que se almacena se destina principalmente al regadío y desde el 2012 un acuerdo entre ACA, Repsol y entidades ecologistas permite que haya un caudal ecológico para garantizar la supervivencia de la fauna al curso final del río.