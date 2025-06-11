El entorno del río Gaià estrena un centro de recepción de visitantes para dar a conocer el Espacio Natural Protegido

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El entorno del río Gaià tiene desde este miércoles un centro de recepción de visitantes que también hará las funciones de espacio pedagógico que tiene que servir para dar a conocer este Espacio Natural Protegido. La conocida como Casita del Embalse es junto a la presa del pantano del Gaià, en el Catllar, y será gestionada por la Asociación Medioambiental La Sínia, después de que Repsol le haya cedido para los próximos diez años.

La caseta se ha adecuado y hay explicaciones de la fauna que habita en la zona. Tendrá un horario de apertura fijo y se harán visitas, tanto de ciudadanos que quieran conocer la zona como de escolares. La Sínia también está haciendo gestión forestal para reducir el riesgo de incendios y promueve la reintroducción de la tortuga mediterránea.