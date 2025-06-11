Medio natural
El entorno del río Gaià estrena un centro de recepción de visitantes para dar a conocer el Espacio Natural Protegido
La Asociación Medioambiental La Sínia gestionará a la conocida como la Caseta del Embalse, junto a la presa del pantano
El entorno del río Gaià tiene desde este miércoles un centro de recepción de visitantes que también hará las funciones de espacio pedagógico que tiene que servir para dar a conocer este Espacio Natural Protegido. La conocida como Casita del Embalse es junto a la presa del pantano del Gaià, en el Catllar, y será gestionada por la Asociación Medioambiental La Sínia, después de que Repsol le haya cedido para los próximos diez años.
La caseta se ha adecuado y hay explicaciones de la fauna que habita en la zona. Tendrá un horario de apertura fijo y se harán visitas, tanto de ciudadanos que quieran conocer la zona como de escolares. La Sínia también está haciendo gestión forestal para reducir el riesgo de incendios y promueve la reintroducción de la tortuga mediterránea.