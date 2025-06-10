Salou estrena la temporada de playas con más vigilancia y servicios mejorados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha puesto en marcha la temporada de playas con una clara apuesta para reforzar la seguridad y mejorar los servicios. Este lunes por la mañana, el alcalde, Pere Granados, presidió el acto de presentación al lado de los concejales Sebastià Domínguez y Marçal Curto. El acontecimiento tuvo lugar en el arenal salouense, donde saludaron personalmente a los equipos de socorrismo y los agentes de la Policía Local asignados a la vigilancia de las playas.

Este año, un total de veinticinco agentes de la Policía Local, incluyendo a cuatro mujeres, velarán de manera específica por la seguridad a la fachada litoral. Además, se ha incrementado el número de socorristas con seis o siete efectivos más respeto de temporadas anteriores. El alcalde remarcó que este refuerzo viene acompañado de la incorporación de vigilancia en dos calas adicionales: Cala Vinya y Cala Font. «Nuestro objetivo es garantizar que la experiencia de baño en Salou sea segura y de calidad. Por eso pedimos a los usuarios que respeten siempre la normativa y las banderas para evitar situaciones de riesgo», subrayó Granados.

La comisaría de la Policía Local de playa, situada en el Paseo Jaume I, estará operativa hasta el 1 de octubre. El servicio se adaptará a la evolución de la temporada, con un horario que inicialmente se alargará hasta las 18.30 h y que se ampliará progresivamente hasta las 20 h, en paralelo con los horarios de los servicios de socorrismo. El año pasado, esta comisaría atendió 4.200 servicios, la mayoría relacionados con denuncias y objetos perdidos.

Granados puso de relieve el papel de la Policía Local como servicio de proximidad y de confianza, especialmente en un municipio turístico que recibe a más de dos millones de visitantes anuales, sin contar los de PortAventura. «Nuestros agentes tienen que generar confianza y ofrecer un servicio donde las personas estén siempre en el centro», va declarado el alcalde. Además, destacó que Salou dispone de cerca de un centenar de agentes de Policía Local, una ratio que no se da en ningún municipio de dimensiones similares. Ante la presión turística y la falta de despliegue suficiente de otros cuerpos de seguridad, puso en valor el esfuerzo municipal en seguridad: «El Ayuntamiento invierte en agentes y en medios para garantizar que residentes y visitantes puedan disfrutar de la ciudad con tranquilidad».