Sucesos
Muere la pasajera de un turismo en un choque frontal en el enlace de la AP-7 con la C-14 en Vila-seca
La mujer que ha muerto, de nacionalidad alemana y 57 años, es la pasajera delantera de uno de los vehículos. Seis personas más han resultado heridas
El Servei Català de Trànsit informa de que esta mañana se ha registrado un siniestro viario mortal en el punto kilométrico 257 de la AP-7 en Vila-seca, al ramal de incorporación y de salida que conecta el AP-7 con la C-14. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.53 h.
Por causas que todavía se están investigando, se ha producido un choque frontal entre dos turismos. A consecuencia del accidente, ha muerto la pasajera delantera de uno de los dos coches. Se trata de una mujer de 57 años de nacionalidad alemana y que sus iniciales corresponden con B. P. K. Aparte, hay seis personas más heridas: dos graves, trasladadas al Hospital Joan XXIII de Tarragona y dos también en estado grave, trasladadas al Hospital de Reus; y una grave y otra leve al Hospital de Santa Tecla.
A raíz del siniestro, que ha obligado a cortar este ramal que enlaza la AP-7 con la C-14, se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bombers y tres unidades terrestres y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Con esta víctima son 61 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año (datos provisionales).