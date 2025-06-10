Muere la pasajera de un turismo en un choque frontal en el enlace de la AP-7 con la C-14 en Vila-seca

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit informa de que esta mañana se ha registrado un siniestro viario mortal en el punto kilométrico 257 de la AP-7 en Vila-seca, al ramal de incorporación y de salida que conecta el AP-7 con la C-14. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.53 h.

Por causas que todavía se están investigando, se ha producido un choque frontal entre dos turismos. A consecuencia del accidente, ha muerto la pasajera delantera de uno de los dos coches. Se trata de una mujer de 57 años de nacionalidad alemana y que sus iniciales corresponden con B. P. K. Aparte, hay seis personas más heridas: dos graves, trasladadas al Hospital Joan XXIII de Tarragona y dos también en estado grave, trasladadas al Hospital de Reus; y una grave y otra leve al Hospital de Santa Tecla.

A raíz del siniestro, que ha obligado a cortar este ramal que enlaza la AP-7 con la C-14, se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bombers y tres unidades terrestres y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima son 61 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año (datos provisionales).