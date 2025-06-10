El ‘Mejor Beach Club de Europa’ abre sus puertas el sábado 14 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Beach Club de Infinitum abre oficialmente su temporada de verano el 14 de junio siendo uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. Reconocido durante tres años consecutivos como el «Mejor Beach Club de Europa» en los prestigiosos World Travel Awards, este oasis, ubicado en el resort residencial privado de alto standing en pleno corazón de la Costa Dorada, ofrece una experiencia única de relax, gastronomía y entretenimiento frente al mar. Esta temporada estará abierto de forma continuada y se alargará hasta el 28 de septiembre.

Este año Infinitum contará con más de 15 citas entre catas, maridajes, música en vivo y experiencias gastronómicas exclusivas. En concreto, desde su apertura y durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre, el Beach Club acogerá las noches temáticas «Jueves con Gusto», que combinarán tapas gourmet con vinos y espumosos de bodegas como Juvé & Camps, Torelló, Born Rosé y Moët & Chandon. También habrá propuestas especiales como maridajes de rosados y cenas acompañadas por música en directo. Entre los artistas destacados de esta temporada figuran Ramón Mirabet, con su estilo mediterráneo, y el DJ y músico Luca Feller, que pondrá ritmo a los Tardeo Beach Club que se celebrarán a lo largo de la temporada.

La oferta culinaria se completa con los restaurantes exclusivos para los clientes del Beach Club en Gusto y Pura, que destacan por su cocina basada en productos frescos, saludables y de temporada. Mientras tanto, Flamma Beach Foodhouse, restaurante insignia de Infinitum abierto al público general, ofrecerá una experiencia gastronómica completa con platos a la brasa, arroces, carnes, pescados, entrantes y postres, todos elaborados con productos de proximidad. Además de su carta habitual durante el día, ofrecerá servicio de cenas de jueves a domingo, en su terraza panorámica con vistas al mar.

«Cada temporada en Infinitum es una oportunidad para evolucionar y escuchar a nuestros clientes. Este año hemos querido reforzar aquello que nos diferencia: una oferta gastronómica de proximidad, un entorno privilegiado frente al mar y una programación de eventos que equilibra bienestar, relax y entretenimiento. Nuestro objetivo es seguir siendo un referente en ocio premium, ofreciendo experiencias de calidad pensadas al detalle, donde cada visitante encuentre su momento ideal para disfrutar», destaca Joaquim Mora, director general Adjunto de Golf, Beach Club y F&B en Infinitum.

El Beach Club de Infinitum ha sido elegido durante tres años consecutivos como el «Mejor Beach Club de Europa», en las ediciones celebradas en 2022, 2023 de los World Travel Awards, los galardones reconocidos a nivel mundial como el programa de honor más prestigioso en viajes y turismo. Este año el Beach Club renueva su nominación, hecho que reafirma su compromiso con la excelencia y la calidad del servicio.

Acceso flexible

Para adaptarse a las necesidades de cada visitante, INFINITUM Beach Club ha diseñado una estructura de tarifas flexible que varía en función del tipo de entrada, el acceso a determinadas zonas y la temporada del año.

El horario en temporada baja / ONLY PURA es de 11:00h a 19:00h. Mientras que en temporada alta (julio, agosto y primera semana de septiembre) será de 11:00h a 20:00h.

Los precios són para adulto desde 40€ hasta 75€ y la entrada junior desde 25€ hasta 55€. El daybed premium para dos personas cuesta 250€. A partir de las 15:00h, todas las entradas tienen un 50% de descuento. demás, el acceso incluye la posibilidad de disfrutar de todas las instalaciones del club, zonas diferenciadas según el tipo de entrada.