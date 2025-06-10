El Altacústic vuelve a Altafulla con un día más de programación

De izquierda a derecha, Kike Colmenar y Jordi Molinera en la presentación de la 12.ª edición del Altacústic 2025.Ayuntamiento de Altafulla

Altafulla acogerá la 12.ª edición del Altacústic, el Festival de Música Independiente de Altafulla, del 18 al 20 de julio. Una cita veraniega ineludible para los amantes de la música emergente y de proximidad, que tendrá lugar un año más en los espacios singulares de la Vila Closa, combinando patrimonio y talento musical en un entorno privilegiado.

El Altacústic se ha convertido, después de 11 ediciones, en una plataforma de descubrimiento para los nuevos talentos musicales del país. Su apuesta por un formato multiespacio ha sido clave para ofrecer una experiencia única y de calidad, donde cada propuesta artística dialoga con las condiciones acústicas y visuales de cada rincón del núcleo histórico de Altafulla.

El coalcalde de Altafulla, Jordi Molinera, ha destacado que «el Altacústic es ya uno de los acontecimientos culturales con más tradición del verano altafullenc. Este año alargamos un día más la programación y reforzamos al modelo multiespacio, combinando escenarios como la plaza de la Església, la plaza del Pou y el Casal La Violeta. Nos gusta que Altafulla tenga diferentes polos de atracción y este festival, con 12 ediciones, ha conseguido abrirse un nombre propio en el panorama musical catalán».

Por su parte, el director artístico del festival, Kike Colmenar, ha subrayado que «el valor del Altacústic es el cuidado con el que combinamos música, espacio, patrimonio y territorio. Esta edición vuelve a ser una apuesta por la escena emergente, pero también recupera artistas que ya son parte del ADN del festival como Joan Colomo y Ferran Palau. Todo está pensado para que el público pueda disfrutar de una experiencia próxima, única y adaptada a cada espacio».

Colmenar también ha destacado que este año se ha apostado por un concierto de clausura único y de pago, el de Ferran Palau, en la Violeta, como manera de dar más libertad a la hora de programar una propuesta artística potente fuera del condicionante técnico de los escenarios habituales.

Programación

El viernes 18 de julio en el escenario Església actuará Núria Duran (20 h.); Nerea Bassart (21 h.) y Minibús Intergalàctic (22.30 h.). El sábado 1 será el turno de Anaïs Vila en el escenario Pou (20h.); Steve Smyth en el escenario Església (21h.); Joan Colomo en el escenario Pou (22 h.); y Sandra Monfort en el escenario Església (23 h.).

El domingo Ferran Palau ofrecerá el concierto de clausura a las 20 horas en el Casal La Violeta. El precio de la entrada es de 10 euros.

Con esta nueva edición, el Altacústic reafirma su vocación de promover el talento emergente y ofrecer una experiencia musical integrada en el territorio, apostando por la proximidad, la autenticidad y el disfrute colectivo.