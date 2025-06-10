Aquopolis inicia su temporada de verano como espacio de ocio para el turismo vacacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aquopolis Costa Dorada abrió sus puertas el pasado 2 de junio para dar comienzo a una nueva y esperada temporada de verano. El parque acuático más grande y completo de la zona vuelve a convertirse en el destino perfecto para familias, amigos y amantes de las emociones fuertes en la Pineda.

Los visitantes podrán disfrutar de más de 20 atracciones de diferente intensidad, zonas de relax, piscinas temáticas como la icónica piscina de olas y un amplio abanico de servicios de restauración y áreas verdes para descansar entre chapuzones. Además, los más pequeños encontrarán espacios diseñados especialmente para ellos, con atracciones infantiles que garantizan seguridad y diversión a partes iguales.

El acuático, situado en una de las zonas vacacionales más importantes de la Costa Dorada, recibe cada verano a miles de turistas procedentes de comunidades autónomas como Aragón, País Vasco, Navarra o La Rioja, además de la presencia de habitaciones locales de Tarragona y de otras zonas de Cataluña.

Además, el turismo internacional se afianza y esta temporada estival estará representada por turistas procedentes de Reino Unido, Irlanda o el Sur de Francia que pasan sus vacaciones de verano en La Pineda o alrededores.

Aquopolis Costa Dorada invita a todos los visitantes a vivir una experiencia inolvidable este verano, combinando diversión, aventura y relax en un entorno único.