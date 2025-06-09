Territori detiene el traslado de arena de Torredembarra previsto para hoy

Imagen de un nido de chorlitejo patinegro en la playa de la Paella.Anna F. /Ayuntamiento de Torredembarra

El departamento de Territori de la Generalitat de Catalunya ha decidido finalmente prorrogar el plazo para llevar a cabo la extracción de arena de la playa de la Paella de Torredembarra. La acción estaba prevista para hoy, pero el Ayuntamiento torrenc trasladó a la Fiscalía un informe técnico en que se advertía del grave riesgo para esta especie protegida y del conjunto de impactos negativos que la actuación podía provocar en el sistema litoral.

La decisión de Territori llega después de una inspección de los Agentes Rurales en que han constatado la presencia de una pareja de chorlitejos patinegros, especie protegida, que se verían afectados por la mencionada extracción.

El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, manifiesta que «la prórroga es una buena noticia y confirma aquello que ya habíamos denunciado». No obstante, el alcalde considera que «no puede ser sólo un aplazamiento técnico. Tiene que ser una oportunidad para replantear el proyecto».

Pino remarca que «es imprescindible que cualquier actuación que se haga sobre nuestra playa responda a criterios técnicos, respete el entorno natural y no comprometa los servicios de temporada ni la seguridad de los usuarios».

El trasvase

Los trabajos prevén el trasvase de 14.692 metros cúbicos de arena hacia la playa de Altafulla. La operación cuenta con un informe técnico desfavorable por parte de los servicios técnicos del consistorio torrenc y ha sido trasladado a todas las administraciones implicadas así como a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Uno de los motivos más graves que señalaba el informe es, precisamente, el impacto directo sobre el chorlitejo patinegro, una especie protegida que actualmente está nidificando en el sistema dunar de la playa de la Paella. El pasado lunes el consistorio alertaba de la presencia de nidos con crías, las cuales necesitarán al menos días semanas más para alcanzar autonomía. La maquinaria pesada podría comportar la destrucción de estos nidos.

El informe municipal también advierte de los riesgos de hacer la extracción en plena temporada de baño, ya que entra en conflicto directo con el Plan de Usos de la playa. La actuación afectaría también actividades e instalaciones en la playa como el alquiler de embarcaciones, chiringuitos, toldos, canales náuticos, instalaciones deportivas, sanitarios públicos y torres de vigilancia, que ya están instalados, o en proceso de instalación.

El año 2024, el Ayuntamiento ya emitió un informe técnico desfavorable al proyecto presentado, proponiendo como alternativa una actuación más eficiente y sostenible basada en el dragado de la parte sumergida del litoral de levante.