‘Salou, cors d’estiu’, una nueva fiesta que emulará el desfile del Coso Blanco en pleno mes de junio

Uno de los grupos que participó en la última edición del Coso Blanco de Salou.Ayuntamiento de Salou

Salou, cors d'estiu es el nombre que ha recibido la fiesta estival que emulará el concepto del Coso Blanco. El día 28 de junio, a las 20 horas, un gran desfile de grupos locales saldrá de la avenida Carles Buïgas como pistoletazo de salida de la festividad.

A partir de aquí, la fiesta recorrerá el paseo Jaume I, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, hasta llegar a la plaza de las Comunitats Autònomws, donde tendrá lugar una gran fiesta final abierta a todo el mundo. Como pasa en la fiesta de invierno, el desfile estará acompañado de música y coreografía, eso sí, no se esperan el lanzamiento de confeti, uno de los rasgos más diferencial del Coso Blanco. La ruta también varía con respecto a la celebración de febrero.

La iniciativa de esta festividad surgió durante el balance de la celebración del Coso Blanco, cuando el alcalde, Pere Granados, trasladó esta posibilidad a los grupos. Sin embargo, Salou, cors d'estiu nace con la voluntad de ser una nueva cita en el calendario festivo desvinculada de los actos de la Fiesta Mayor de febrero.

Desde el Ayuntamiento apuntan que la nueva festividad quiere servir para «dar la bienvenida al verano» con una «fiesta popular donde el protagonismo recae en la fuerza de la gente y en el espíritu festivo, acogedor y amable que caracteriza Salou». Además, remarcan que la celebración quiere ser «mucho más que un desfile».

Eso sí, todavía no se ha confirmado el número de grupos que participará. Durante la última edición del Coso Blanco participaron un total de 28 carrozas y más de 50.000 personas. Hay que destacar que la nueva iniciativa llega a las puertas de julio, un momento en que el municipio multiplica exponencialmente su población.

Fin de semana de estrenos

Un día después del Cors d'estiu, el domingo 29 de junio, Salou celebrará una nueva festividad. A las 22 horas, tendrá lugar el Proud of Salou (Salou, con orgullo), en la plaza de las Comunitats. El acto central contará con la participación del reconocido actor e imitador tarraconense Josep Ferré, A continuación, la fiesta continuará con la música en directo de un DJ.